Mistede kørekortet efter vanvidskørsel

Vestegnen - 12. juli 2017

En motorcyklistmistede kørekortet, efter han blev målt til en hastighed på 130 kilometer i timen på en vejstrækning i Hvidovre, hvor man kun må køre 50 kilometer i timen. Og på Vallensbækvej kørte hver femte bilist for stærkt.

Det er nogle af resultaterne, efter færdselspolitiet hos Vestegnens Politi har været ude at måle hastighed. For selv om mange holder ferie, så er både politiets fotovogne og færdselsbetjente på arbejde.

Lige nu er der vejarbejde på Vallensbækvej. Vejarbejderne havde selv kontaktet Vestegnens Politi, fordi de var utrygge ved, at mange bilister kørte alt for stærkt forbi. Og der var tilfredshed med, at politiet rykkede ud med automatisk hastighedskontrol - og var synligt til stede i de seneste dage. Til gengæld var resultatet nedslående: Cirka hver femte bilist kørte for hurtigt og blev blitzet, på trods af vejarbejdet. Det er væsentligt flere end normalt, når Vestegnens Politi har fartkontrol. Og det sker på trods af, at straffen for at køre for hurtigt forbi et vejarbejde er blevet skærpet.

Vestegnens Politi oplyser, at man fortsat vil måle hastighed på Vallensbækvej, for at skabe tryghed for vejarbejderne. I øvrigt vil hastigheden fra i dag blive sat ned fra 50 kilometer i timen til 40 kilometer i timen.

I Hvidovre var færdselsbetjente fra Vestegnens Politi ude med lasermålere. Også her var resultatet opsigtsvækkende.

På en strækning, hvor man højest må køre 50 kilometer i timen, blev en motorcyklist målt til at køre 130 kilometer i timen. Det betyder en frakendelse af kørekortet. En bilist blev målt til at køre 97 kilometer i timen, og det betyder en betinget frakendelse af kørekortet. Både motorcyklisten og bilisten havde for kort tid siden fået kørekort igen efter tidligere sager.

I løbet af de par timer politifolkene var på stedet, blev der også uddelt 13 klip i kørekortet. Det sker, når farten er på mere end 40 procent over den tilladte hastighed.

- Jeg vil godt opfordre bilisterne til at overholde færdselsreglerne - også selv om det er sommer og ferietid. Det gælder både hastighedsgrænser og spiritusgrænser. Hos politiet holder vi ikke ferie, så vi er hele tiden rundt på Vestegnen for at kontrollere, lyder det fra funktionsleder Erik Andersen, færdselsafdelingen hos Vestegnens Politi.