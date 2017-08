Mistænkt for at lokke nøgenbilleder fra drenge: Politiet samarbejder med Facebook

I sagen sidder en 21-årig mand varetægtsfængslet for blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno.

Politiet mistænker ham for, via Facebook, at have udgivet sig for at være flere forskellige unge piger, og ad den vej at have lokket nøgenbilleder fra de forurettede drenge i sagen.

Politiet efterforsker nu, om den 21-årige mand har opnået kontakt/kendskab til flere af drengene igennem sit job som fodboldtræner.