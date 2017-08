Mistænkt for at lokke nøgenbilleder fra drenge: Ny klub involveret

Københavns Vestegns Politi har i en periode efterforsket en sag om grooming vedrørende 39 drenge i alderen 11-15 år. I sagen sidder en 21-årig mand varetægtsfængslet for blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno.

Politiet mistænker ham for, via Facebook, at have udgivet sig for at være flere forskellige unge piger, og ad den vej at have lokket nøgenbilleder fra de forurettede drenge i sagen.