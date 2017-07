Politiet mistænker tre mænd for at stå bag blandt andet et taxarøveri i Vallensbæk. De tre mænd er dog ikke sigtet endnu.

Mistænkes for taxarøverier

To taxarøverier på Vestegnen er - måske - rykket tættere på en opklaring. Det ene skete for nylig i Vallensbæk.

Københavns Politi har torsdag anholdt tre mænd - to på 18 år og en 19 år - og sigtet dem for en række taxarøverier de senere uger. Fælles for røverierne er fremgangsmåden. Gerningsmændene har prajet en taxa i København og er blevet bedt om at blive kørt til en adresse. Når taxaen er kommet frem, er taxachaufføren blevet truet med kniv til at udlevere penge og andre værdier.