Se billedserie Miss Danmark deltagerne bliver bedømt på både udseende og personlige egenskaber. Foto: Miss Danmark

Send til din ven. X Artiklen: Miss Danmark finalist: Vil gøre en forskel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Miss Danmark finalist: Vil gøre en forskel

Vestegnen - 10. september 2017 kl. 15:45 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

17-årige Shania fra Ishøj håber at repræsentere Danmark i Miss World-konkurrencen. For hende tæller personlighed og værdier mindst lige så meget som udseende.

»Det har altid været en drøm for mig siden jeg var helt lille. Jeg græd af glæde, da jeg fik en mail om, at jeg var blandt finalisterne. Jeg vil bare det her så meget.«

Shania Iversen fra Ishøj er blandt de 30 finalister i Miss Danmark-konkurrencen, og skal dermed kæmpe om at blive Miss Danmark, som giver direkte adgang til at repræsentere Danmark ved Miss World-konkurrencen i Kina senere på året.

Man siger, at skønhed kommer indefra. Og det er måske ret betegnende for den 17-årige Shania. Hun kan ikke løbe fra sit smukke udseende, og hun gør absolut noget ud af sig selv. Det er dog de indre værdier og egenskaber, der tæller mest for hende - også i Miss Danmark-konkurrencen.

»For mig drejer det sig om at kunne gøre en forskel. Jeg elsker at hjælpe andre, sådan har det altid været. Ved at være med i Miss Danmark-konkurrencen, bliver jeg ambassadør for en organisation, der hjælper andre. Min interesse er organisationer, der hjælper børn og unge, som har det psykisk svært, og derfor støtter jeg »Børn, Unge & Sorg«, som hjælper børn og unge, som enten har mistet eller har meget syge forældre eller søskende,« fortæller Shania Iversen.

Hun har indspillet en video, der promoverer organisationen, og hun har været med til at designe et armbånd, hvor overskuddet går til Børn og Unge & Sorg.

»At kunne støtte denne organisation er for mig det vigtigste i hele Miss Danmark-konkurrencen. Det er frivillige, der sidder klar til at hjælpe børn og unge, og de har brug for penge til deres aktiviteter,« siger Shania.

Danske værdier

Shania Iversen har en mor fra Venezuela og en far fra Danmark. Hendes mor fik lov at tage tilbage til Venezuela, da hun skulle føde Shania, og vendte tilbage til Danmark, da Shania var to måneder gammel.

De seneste år har Shania boet i Ishøj, efter en årrække i Vallensbæk. Til daglig går hun i 2.g på Greve Gymnasium. Fritiden bruges på kæresten, fritidsjobbet i en tøjbutik, træning og dans. Efter gymnasiet har hun planer om at studere psykologi på universitetet.

Og så elsker hun at rejse og komme ud og opleve andre værdier og kulturer.

»Jeg er totalt dansk. Det er bare udseendet, der måske ikke er typisk dansk,« lyder det fra Shania.

»Der er nogle, der har sagt, at jeg på grund af udseendet ikke vil kunne repræsentere Danmark, hvis jeg går videre til Miss World-konkurrencen. Det, synes jeg, er helt forkert. Jeg føler mig dansk, og jeg vil - hudfarve eller ej - netop fremhæve de danske værdier, som jeg er vokset op med, og som jeg selv holder så meget af,« understreger Shania. Og griner stort af, at hendes mor altid har insisteret på at tilberede typisk dansk mad, så det er blevet til en del måltider med blandt andet flæskesteg, stegt flæsk og en af Shanias yndlingsretter: boller i karry.

»Jeg elsker mad,« siger Shania, som er vild med oliven - men holder sig fra leverpostej og alt mad fra havet.

Hårdt arbejde

Noget Shania har med fra Venezuela og mor Patricia, er interessen for skønhedskonkurrencer, og dermed flotte kjoler, stiletter og pynt. Og fra Shania var helt lille, har hun altid drømt om selv at stå i en skønhedskonkurrence.

Sidste år var hun til casting i en ungdomsudgave af Miss Danmark, men hørte aldrig noget. Så glæden var ekstra stor, da hun i år blev kontaktet med henblik på en casting til den rigtige Miss Danmark-konkurrence - og nu står hun altså i finalen. Og det er hårdt arbejde. Hun har blandt andet været i flere bootcamps, hvor der trænes i fx catwalk og poseringer, og hvor deltagerne er blevet udfordret fysisk og psykisk. Miss Danmark-konkurrencen afgøres nemlig ikke kun af, hvem der ser bedst ud på catwalken.

»Man bliver ikke kun bedømt på udseendet. Mange andre ting spiller ind - personlighed, engagement i velgørenhedsarbejdet, taleevner, ambitioner og intelligens. Vi bliver bedømt på det hele, og det synes jeg er rigtig godt,« siger Shania. Den 17-årige pige fra Ishøj er af natur smilende og grinende, og må tænke længe over et spørgsmål om, hvad der kan gøre hende sur

»Hmmm, jeg har virkelig svært ved at blive sur. Jeg tror, at det som måske kan gøre mig mest sur, er hvis folk pakker tingene for meget ind. Jeg vil hellere have, at folk siger tingene ærligt uden at lyve, så jeg ikke skal gætte på, hvad de tænker og mener,« siger Shania.

Familien støtter

Miss Danmark er den ældste og mest prestigefyldte skønhedskonkurrence herhjemme, og har en historie der fører tilbage til 1926. Bag konkurrencen står den tidligere Miss Danmark-vinder Lisa Lents.

Miss Danmark-organisationen er en skønhedsorganisation, der har velgørenhed som sit hjertebarn, og arbejder ud fra programmet »Beauty With A Purpose«.

Finalen i Miss Danmark-konkurrencen finder sted lørdag den 23. september i København. Og blandt finalisterne er altså pigen fra Ishøj.

»Jeg vil så gerne vinde. Og min mor vil blive så stolt,« griner Shania, som understreger, at hele hendes familie støtter hende.

Vinderen af Miss Danmark-konkurrencen skal repræsentere Danmark i Miss World-konkurrencen. Danmark har aldrig vundet denne konkurrence - det kunne Shania godt tænke sig at lave om på.