Misbrugsvejleder Tina Autrup og souschef Anne-Marie Sørensen fra Behandlingscenter Brøndby inviterer pårørende til misbrugere til pårørende-aftener.

Misbrug gør ondt i familien

Vestegnen - 27. december 2016 kl. 07:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som noget nyt inviterer Behandlingscenter Brøndby til pårørende-aftener, hvor pårørende til misbrugere kan blive klædt på til at klare de svære situationer og møde andre ligesindede.

Det er hårdt at være pårørende til en med et misbrug. Skal man konfrontere sin kone, der drikker for meget? Skal man lade være med at låne penge til sin søn, der tager kokain? Ud over den dårlige samvittighed så står man som pårørende ofte i svære situationer, og det er blandt andet nogle af dem, man kommer ind på til to pårørende-aftener i Behandlingscenter Brøndby.

Det er første gang, behandlingscentret åbner dørene til sådan et arrangement. Og det gør man fordi, de pårørende spiller en rigtig vigtig rolle for den, der har et misbrug.

»Familien og netværket er afgørende for folk med et misbrug. Når man kommer ud af sit misbrug, mister man også de venner, der var en del af misbruget - så er det afgørende, at man kommer ud på den anden side til en familie og et netværk. Derfor er det vigtigt, at de pårørende får en viden om, hvordan de undgår at slide sig selv op - de skal kunne sætte grænser og skal kunne holde til den svære situation, de lever i,« forklarer souschef Anne-Marie Sørensen fra Behandlingscenter Brøndby om baggrunden for de nye arrangementer.

I løbet af to aftener kommer en misbrugsvejleder og en psykolog fra behandlingscentret ind på forskellige relevante emner for pårørende. Alle pårørende er velkomne, også selvom misbrugeren ikke har tilknytning til behandlingscentret.

»Vi fortæller fx om, hvad der sker i hjernen, når man er misbruger, hvornår er det misbrug og hvornår må jeg sige noget?« forklarer misbrugsvejleder Tina Autrup, der beskriver behandlingscentrets fokus på pårørende som en vigtig mission.

»Dels er det vigtigt at klæde de pårørende på, så de selv kan klare at stå model til at være pårørende, dels er det vigtigt, at vi skyder fordommene ned. Som pårørende er man ofte skamfuld over ikke at kunne »styre« sin mand, sin kone eller sit barn, og den uberettigede skyld vil vi gerne til livs,« fortæller Tina Autrup.

»Endelig håber vi også, at vi rykker ved folks forestillinger om, hvordan det er at »gå i behandling«, når de møder os og ser behandlingscentret. Her kan man få syn for sagen for, at det faktisk er et trygt og godt sted at sende sin elskede hen,« forklarer misbrugskonsulenten.

Pårørende-aftenerne løber af stablen tirsdag den 31. januar og tirsdag den 7. februar kl. 17-19. Indholdet er forskelligt, så man får mest ud af at deltage begge gange. Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding. Foredraget foregår i Behandlingscenter Brøndby, Horsedammen 42 i Brøndby.