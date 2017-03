Se billedserie Ming blev kåret til Vestegnens sødeste kæledyr. Foto: THOMAS OLSEN

Ming elsker at omgås andre dyr og mennesker

Vestegnen - 04. marts 2017 kl. 14:22 Af Lisbeth Jansen

Den 10-årige hanhund Ming af racen shih tzu løber med prisen som Vestegnens sødeste kæledyr. Han elsker at møde andre hunde på sine lange gåture, som han tager hver morgen, og så har han en forkærlighed for kaniner som legekammerater.

De sidste par uger har Vestegnens kæledyrejere flittigt sendt mange billeder og begrundelser på mail til avisens redaktion, og nu har dommerpanelet besluttet, at titlen altså går til 10-årige Ming, der bor med sine ejere, ægteparret Tove Baasch Jørgensen og Knud Høgh Jørgensen i Greve. Præmien er et gavekort på 500 kroner sponsoreret af butikskæden Maxi Zoo.

Ming kommer fra et kuld på seks hvalpe fra en opdrætter i Strøby. Da Knud Høgh Jørgensen fra Greve så Ming første gang, kunne den lillebitte hvalp ligge i sin kommende ejers håndflade.

»Ming er noget særligt på grund af den måde han er på over for alle mennesker. Han er meget omgængelig og gør næsten aldrig over noget. Kun når der ikke er vand nok i hans skål, så skal han nok gøre opmærksom på det,« siger Mings ene ejer og fortsætter.

»Han forstår også rigtig mange ord og sætninger, som han reagerer på. Han ved, hvad der skal ske, hvis vi siger 'Gå tur', 'køre bil', 'der kommer nogen'. Vi kan simpelthen se, at han reagerer, og det er sjovt at kommunikere med ham på den måde, selvom han ikke svarer i den forstand,« siger Knud Høgh Jørgensen.

Kanin som bedste ven For nogle år tilbage havde Knud og hans kone Tove også kaniner, og den sidste kanin Stampe blev Mings allerbedste ven. De to havde blandt andet en leg, hvor Stampe gik tæt forbi Ming, og Ming så begyndte at løbe efter Stampe i højt tempo. Ming var så glad for Stampe, at den lille hund sørgede meget, da kaninen døde.

»Så vi måtte tage ham med hen til dyrehandleren i Hundige Storcenter (der nu hedder Waves, red.) ind i mellem, så han kunne se nogle kaniner. Nogle år senere besøgte vi min niece, der har en kanin i bur. Den syntes vi, at Ming skulle møde. Ming blev så glad og legesyg, at han simpelthen sprang op i buret til kaninen. Det viste os, at han ikke har glemt sit venskab med Stampe. Min nieces kanin blev vist bare en smule forskrækket,« lyder det fra Knud Høgh Jørgensen.

En rolig race Selskabshunden shih tzu er en gammel race med rødder i blandt andet de tibetanske templer og med tilnavne som »lykkebringeren« og »løvehunden«.

»Vi har ikke haft hunde før Ming. Vi valgte shih tzu, fordi det er en stille og rolig race, der er nem at have med at gøre, selvom der er en del pelspleje. Mange shih tzu-ejere bruger deres hund til udstillinger og lader derfor hundens hår vokse, men Ming skal bare have lov til at være hund og kæledyr, så vi holder hans hår relativt kort,« fortæller Knud Høgh Jørgensen.

»Det at vi har et kæledyr betyder liv i huset for os. Vi er min kone og jeg, vores børn er 40 år og vi får selvfølgelig dem og vores børnebørn på besøg. Vores barnebarn Ingeborg på tre år gik på et tidspunkt med Ming i snor og udbrød: Jeg styrer Ming!,« siger Knud Høgh Jørgensen, der har mange søde små historier oppe i ærmet om Ming.

Den lille selskabshund er også altid med Knud Høgh Jørgensen på Avedøre Flyveplads, når den pensionerede pilot sammen med en gruppe andre entusiaster restaurerer veteranfly om tirsdagen.

»Han er med hver tirsdag, når vi arbejder på gamle fly. Der er Ming glad for at komme op og hilse på. Ming har dog ikke været ude at flyve, men det er faktisk min plan, at han skal det på et tidspunkt,« siger Knud Høgh Jørgensen.