Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Mine forældre skændes hele tiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mine forældre skændes hele tiden

Vestegnen - 21. maj 2017 kl. 08:13 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail på: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er rigtig ked af det, for jeg tror at far og mor skal skilles, for de har skændtes snart i mange dage, så mine ører er ved at gå fra hinanden!

De har ikke sagt noget til mig, og det gør mig endnu mere bange.

Vil I være søde at fortælle mig, hvad jeg skal gøre? Jeg er så ked af det.

Knus

Anna 13½ år.

Svar Hej Anna. Kan godt forstå du er frustreret især når du heller ikke får noget at vide. Dog vil jeg ikke sige med sikkerhed, at de skal skilles, da der kan være flere grunde. Mange forældre eller venner, kommer nogen gange ind i en fase, hvor man bare bliver uvenner hele tiden. Det er ret normalt, men dog også irriterende for deres omgivelser.

Dine forældre er sikkert mega stresset med arbejde og det huslige, som gør situationen værre.

Dog synes jeg godt, at du kan snakke med dem og høre om de kan diskutere når du ikke er til stede. Det kan sagtens være, at de ikke ved, at de faktisk råber så højt.

Du skal dog være forberedt på at de nok ikke vil snakke om hvorfor, da det er privat mellem dine forældre.

Synes heller ikke selv du skal spørge ind til hvorfor de skændes! Når de er parat, så skal de nok snakke med dig!

Men forklar du er ked af det og fortvivlet, da de nok ikke har tænkt over det. Du kan eventuelt tage hjem til en veninde eller familiemedlem og få en pause.

Håber brevet hjælper.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg synes, at det er noget forfærdeligt noget at der er nogen, der går og brænder folks biler af.

Tænk hvis det var deres egen bil, der pludselig var sat i brand.

Hvorfor gør de der mennesker det?

Hvad får de ud af det?

Jeg håber, de tænker sig mere om, eller at politiet får fat i dem.

Hilsen

Hans Jørgen 17 år.

Svar Hej Hans Jørgen 17 år. Jeg er helt enig med dig i at det absolut forfærdeligt.

Hvorfor de gør det er rigtig svært at sige noget om, der er desværre som oftest ingen grund til at de gør det, hvilket jo også bare får det til at virke endnu værre. Desværre er det kun drengestreger, der er gået over gevind, og som jo så er endt med at de bryder loven. De får nok ikke noget ud af det, andet end et adrenalin-kick og muligvis noget social status desværre.

Det der nok er mest sandsynligt er, at de får hyped hinanden så meget op, så det bare går lidt amok. Man kan håbe at de stopper, kommer til fornuft eller bliver taget af politiet, men intet er jo sikkert.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg har tre veninder og vi har holdt sammen siden vi gik i børnehave - dvs. vi er lige gamle.

Vi fire har haft det fedt sammen - indtil nu!

Jeg synes at de er blevet lidt barnlige, eller måske er det bare mig?

Jeg ved det ikke, men altså, jeg synes de bare er barnlige - især når vi snakker om drenge og sex. Ingen af dem har kommet sammen med en. Jeg har kommet sammen med en i et par måneder, men vi slog op for et stykke tid siden .

Jeg har ikke rigtig lyst til at være sammen med dem mere, for altså de er barnlige og de siger mig ikke noget.

Kan jeg tillade mig det?

Hvad skal jeg sige til dem?

Vil de forstå mig?

Glæder mig til jeres svar.

Hilsen

A.... M.J. 14 år.

Svar Hej A... Jeg kan godt forstå at du ikke vil være sammen med dem længere. Da du virker som om at du er længere fremme end de andre.

Det virker dog som om at det her bare er en kort fase, så det kunne være en god idé at tage et skridt fra dem og få nogle flere venner. Dette betyder ikke at du skal skubbe dem væk for evigt, men bare prøv at omgå andre mennesker. Så kan det være at I begynder at blive venner igen. Jeg synes ikke at du skal stresse med at have sex eller få fat i en kæreste. Bare lad det komme af selv.

Du skal nok finde nogle venner som er ligeså langt fremme som dig! Bare lad det tage sin tid.

Victoria, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

En dreng har spurgt om vi skal komme sammen og jeg har sagt nej.

Han er sød, men han er ikke noget for mig.

Han bliver ved med at spørge mig, selvom jeg har sagt nej.

Det er bare så irriterende.

Hvad skal jeg gøre så han forstår mit nej!??

Vil være glad for et svar.

Kh

Ingrid 14½.

Svar Hej Ingrid.

Jeg tror at vi alle på et eller andet tidspunkt kommer til at være i den situation, det er så irriterende.

Du bliver nok bare nødt til at blive ved med sige nej.

Det ku' være en god ide at skrive en lang besked hvor du siger at han skal stoppe med at spørge.

Det jeg gjorde var at jeg sendte Lærke's 'Vi skal ikke være kærester' og det virkede mega godt.

Hilsen

Victoria, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Mine forældre er lidt skægge og også lidt mærkelige.

Skægge fordi de kan lide at lave sjov med os børn og mærkelige fordi de ligesom lever i en anden tid, altså de er ligeglade hvad andre mener om dem - f.eks. roder de inde i stuen også når der er gæster og deres tøj er rigtig flippet.

Jeg er flov over det!

Derfor er jeg ikke glad for at tage mine venner og veninder med hjem. Jeg vil helst være over hos dem, men det går jo ikke på længere sigt.

Hvad skal jeg gøre? Har I et eller to ideer?

Kh

»Hanni« 15 år.

Svar Hej Hanni.

Du kan prøve at snakke med dine forældre om at du er lidt flov over det. Du kan evt. rydde dine egne ting op. Men du kan se det på en positiv måde, jeg tænker at det er godt at de er ligeglad med hvad andre tænker. Dine venner synes sikkert også at det er nice og ser det sikkert ikke som et problem fordi der sikkert er lige så rodet hos dem.

Jeg synes at dine forældre virker hyggelige.

Victoria, Børnepanelet.