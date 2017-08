Hvidovre Kommune opretter hold i mindfulness for kræftsyge og pårørende.

Mindfulness kan hjælpe kræftsyge og pårørende

Vestegnen - 04. august 2017

At leve med en kræftsygdom kan være forbundet med usikkerhed, bekymring, stress og angst. Det kan være svært at acceptere tanker, følelser og kropsfornemmelser - og at leve med smerter, der kan være under og efter et forløb med kræft. Det gælder både for den kræftramte og de pårørende.

Men her har mindfulness vist sig at være gavnlig - både fysisk og psykisk - og derfor opretter sundhedscentret i Hvidovre Kommune nu drop-in hold i mindfulness for kræftsyge og pårørende.

»Vi har åbne hold hver tirsdag kl. 16.30-18 i Aktivitetscentret i Hvidovregade, og der er plads til cirka 15 personer. Så kan man bare melde sig til de tirsdage, hvor man kan,« forklarer kræftkoordinator Jane Sannung.

Hun er glad for, at sundhedscentret nu kan give kræftsyge borgere og pårørende til kræftramte dette tilbud, for i sit arbejde møder hun mange, som efterspørger måder at håndtere den svære livssituation på.

»Mindfulnessteknikker og det at træne kroppen i afspænding er et vigtigt redskab til at generere det overskud, der skal til for at kunne håndtere et alvorligt sygdomsforløb. Og mindfulness er et godt redskab mod muskelspændinger og smerter, og det kan generelt give en større ro og balance,« siger hun.

Der er god dokumentation for, at mindfulness har en positiv virkning på stress, angst og depression, også når man har kræft eller er pårørende til en, der har.

Kræftkoordinatoren forklarer, at mindfulness udover øget fysisk og psykisk velvære også kan bidrage til en bedre livskvalitet, fordi man kommer til at kende sig selv bedre og kan opleve en følelse af øget kontrol under sygdomsforløbet.

Mindfulness-holdet er for voksne borgere med kræftsygdom og borgere, som er nærmeste pårørende til en kræftsyg. Man behøver ikke at have kendskab til mindfulness i forvejen, og øvelserne er lette. De veksler mellem opmærksomhedsøvelser og guidede meditationer, hvor man sidder, ligger eller går, og lette stræk- og yogaøvelser.

Interesserede kan tilmelde sig på www.sundhedscentret.nemtilmeld.dk eller ved at kontakte sundhedscentret.