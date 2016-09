Se billedserie Martin Bigum, The Vision, 2016. Foto: Anders Sune Berg

»Mindeland« tur/retur

Vestegnen - 03. september 2016 kl. 08:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Martin Bigum tilbragte sin barndom og ungdom på Vestegnen. Nu udstiller han på kunstmuseet Arken i Ishøj.

Kunstmuseet Arkens store efterårsudstilling folder fra lørdag den 3. september den danske maler Martin Bigums kunst ud i et sansebombardement af værker, vestegnshistorie og halvfjerdserkultur. Udstillingen præsenterer over 130 værker og den helt nye maleriserie The Ocean.

Martin Bigum er en af dansk kunstlivs mest markante og folkekære malere. På Arkens udstilling tager Bigum den besøgende med på en personlig rejse gennem sin kunstneriske produktion: Fra de tidlige, afsøgende værker over gennembruddet med den karakteristiske tegneserieagtige malestil til de nyere værker, hvor engle, djævle og dæmoner befolker lærrederne. Udstillingen munder ud i Bigums nyeste maleriserie The Ocean, der her vises for første gang.

Det hele set gennem den prisme af vestegnsminder, kulturhistorie og samtid, der har præget Martin Bigums kunst fra første færd.

Martin Bigum tilbragte sin barndom og ungdom på Vestegnen i 1970'erne og 80'erne, nærmere bestemt Brøndby Strand. Han kunne fra køkkenvinduet i parcelhuset se Brøndby Strand-planens nye sociale boligbyggeri skyde op. Et byggeri der med Bigums egne ord var »et mindeland og et monster« - et sted og en tid, der inspirerede ham, men også gav grobund for et ønske om at skabe en anden verden.

En personlig fortælling

Udstillingen på Arken giver et sjældent indblik i Martin Bigums egen forståelse af, hvordan han blev kunstner, og i det, som han kalder »inspirationens flow«.

Udstillingens mere end 130 malerier, tegninger, videoværker og skulpturer rammes ind af Bigums personlige og kulturhistoriske fortælling - om betonbyggeri og socialrealisme, hønsestrik og happenings, juleudstillinger og James Last. I Bigums kunst mødes egne erindringer med inspiration fra både kunsthistorien og nutiden. Samtidig er mødet med hvert af hans malerier en invitation til publikum om at tage del i den fortælling, som motiverne sætter i gang.

Martin Bigum, der er født i 1966, bor og arbejder nu i København. Han er primært kendt for sine malerier, men har også beskæftiget sig med grafik, fotografi, installation, videokunst, digte m.m. Bigum har et hav af solo- og gruppeudstillinger i både ind- og udland bag sig og er repræsenteret i en lang række danske museumssamlinger. Mange kender også Martin Bigum som en fremragende formidler - både af egne værker, men også kunsthistorien - blandt andet som deltager i DR K's Kunstquiz.

Udstillingen på Arken i Ishøj kan ses frem til 15. januar 2017.