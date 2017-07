Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Min mor lugter af øl

Vestegnen - 30. juli 2017 kl. 08:17 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail på: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Der er nogen gange min mor virker underlig og lugter af øl, når jeg kommer hjem fra skole.

Jeg er bange for at hun er dranker.

Tror I jeg skal spørge hende om hun drikker for meget? Jeg kan bare ikke lide at spørge om det. Der er ellers ingen problemer med min mor, for selvom hun er underlig en gang imellem, så er hun også sød.

Vi får også ok mad om aftenen.

Min mor og far er skilt, det blev de da jeg var 8 år.

Min mor har haft en kæreste men de ser ikke hinanden mere.

Min far ser jeg hver 2. uge og jeg tager selv derover med toget.

Skal jeg sige det til far?

Han er gift igen og har en sød kone og de har fået en lille dreng.

V.h.

L... 14 år.

Svar Hej L...

Kan godt forstå din bekymring, og lyder ikke spor rart. Vil helt sikkert foreslå, at du tager kontakt til en voksen, som du stoler meget på. Det kan være din lærer, moster eller som du selv siger din far.

Selvom dine forældre er skilt, så holder de stadig af hinanden!

Det er desværre en seriøs situation, hvis din mor er dranker. Det er ikke et sundt miljø for dig, og det kan blive farligt. Kan ikke snakke for din mor og hvorfor hun drikker, men ofte er det på grund af psykiske problemer, som din mor ikke kan håndtere.

Det er derfor vigtigt, at hun får behandling, så som psykolog. Som sagt, så synes jeg, at du skal tage kontakt til din far eller en anden voksen.

Selvom hun er ok nu, og nogen gange lugter af øl, så kan det sagtens blive værre.

Er dog glad for at høre, at du har det godt hos din far og din nye familie.

Sender dig alt min kærlighed.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Jeg har ikke fået mens endnu og det bekymrer mig. Alle de andre piger har fået det.

Er jeg unormal og hvad kan jeg selv gøre?

Jeg er 16½ år og 165 cm. og vejer 50 kg.

V.h.

Pus.

Svar Hej Pus.

Kan godt forstå, at du er nervøs for, at du er unormal. Kan dog berolige dig med, at du ikke er unormal. Det er ikke ofte, at man får sin menstruation så sent, men det kan forekomme. Der er forskellige årsager, så som at være undervægtig eller en genfejl. Vi er desværre ikke læger, men vi har udregnet din BMI, og du er ikke undervægtig, men stadig lidt tæt på grænsen.

Vi synes dog, at du skal høre din læge ad, for at tjekke op om alt er ok. Udover det, så må du ikke føle dig unormal, da den der får mens først eller senest, altid vil føle sig unormal. Jeg var den, som fik sin mens senest, og var også lidt trist over det. Dog så kom jeg lige så stille over det, da man ikke selv kan styre ens mens, da vi alle er forskellige.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg synes at der bliver taget mere hensyn til min tvillingesøster.

Hvorfor dog det?

Vi er jo ens.

Eller er det mig, der er overfølsom?

Hun har det godt nok lidt sværere i skolen, men det skulle da ikke gøre at mine forældre ikke tager mig alvorligt.

Hvad mon der er galt?

Kh

Anna 14 år.

Svar Hej Anna 14 år.

Jeg kan godt forstå hvorfor det kan være frustrerende at føle man bliver behandlet forskelligt.

Om det er dig der er overfølsom, er svært at sige da vi jo ikke kender situationen til fulde, og det jo dybest set er hvad du føler.

Da du selv siger hun har det lidt sværere betyder det dog nok, at du også selv må have lidt forståelse for at deres fokus i højere grad ligger på hende, selvom de selvfølgelig ikke skal glemme dig!

Det kan være at du skulle snakke med dine forældre om det, og fortælle dem hvordan du føler.

Ellers har du måske en mormor, ældre søskende eller lignende der bor i nærheden, du måske kan søge mere imod og snakke med i stedet. Eventuelt kan de måske tage fat i dine forældre hvis du ikke selv har lyst. Dog handler det meget om hvad du har mest lyst til eller føler dig tryg ved. Jeg tror ikke der er noget i vejen, jeg tror bare ikke dine forældre tænker over, at de måske overser dig lidt.

Jeg håber svaret kan bruges ellers er du velkommen til at skrive ind igen.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej med jer.

Far og mor er skilt og jeg bor hos mor og det passer mig godt, Mor har haft en kæreste i et lidt over et års tid nu, som bor hos os og jeg kan godt lide ham. Mit problem er dog, at jeg kan ikke lide hans datter, hun kommer her ca. hver 2. weekend. Hun er et år yngre end mig.

Jeg syntes hun er overgearet og virker forkælet og det er hele tiden mig, mig og mig, for hende!

Hvad skal jeg gøre, tror I?

Kh

J. pige 14 år.

Svar Hej J pige.

Tror der er rigtig mange nye sammensatte familier, som har haft problemer, især hvis man lige har fået en lille søster.

Kan godt forstå, at du synes det er irriterende, at hun er overgearet. Vi er alle forskellige, og nogen er glad for opmærksomhed, hvor andre hellere vil stå i baggrunden.

Jeg er selv typen, som er stille og selv synes overgearede personer er irriterende. Desværre kan man ikke ændre personer og deres adfærd. Man ændrer sig i årenes løb, og det er jeg sikker på hun også vil gøre.

Jeg synes dog, at du skal give hende en chance! Jeg er sikker på, at I har noget til fælles, som er til jeres fordel. Det kan jo være, at hun aflæser din adfærd, og slapper lidt af.

Hvis det ikke bliver bedre, så synes jeg du kan bede din mor om, at få hende til at dæmpe sig lidt. Du kan eventuelt også tage headset på, og lukke hende ude. Får hun ikke sin opmærksomhed, som hun søger, så stopper hun også efterhånden.

Ønsker det bedste.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

