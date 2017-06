Se billedserie Mette Engelbrecht (V) er eneste kvinde i kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Mette er eneste kvinde i kommunalbestyrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mette er eneste kvinde i kommunalbestyrelse

Vestegnen - 04. juni 2017 kl. 16:03 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når kommunalbestyrelsesmøderne er fuld i gang, sidder hun blandt 18 mænd og diskuterer Brøndby Kommunes politik. Mette Engelbrecht fra Venstre er den eneste kvinde i kommunalbestyrelsen, og Brøndby er den kommune i landet, der har den mindste andel af kvinder i byråd eller kommunalbestyrelse. Omregnet til procent udgør Mette Engelbrecht 5,2 procent af kommunalbestyrelsen, mens andelen af kvinder i de danske byråd og kommunalbestyrelser er 29,7 procent.

Selvom hun arbejder med lutter mænd i kommunalbestyrelsen, så er kønsfordelingen ikke en udfordring.

»Det er ikke noget, jeg tænker over, og jeg ser ingen udfordringer ved det. Jeg tror mere, at mændene ser mig som en udfordring,« siger Mette Engelbrecht, der er borgmesterkandidat for Venstre i Brøndby.

Op til den nuværende valgperiode ændrede Venstre i Brøndby Kommune strategi, og nu satser partiet, der har tre medlemmer i kommunalbestyrelsen, på at få mere at skulle sige.

»Vi stiller mange spørgsmål til flertallet om politikken i kommunen. For udgangspunktet er, at der er 10 socialdemokratiske mænd, som har flertallet. Jeg føler, de ikke har noget overordnet mål, og at de mangler målsætninger og visioner for Brøndby. Det er frustrerende, at de bare kan trumfe politikken igennem, fordi de har flertallet. De siger det direkte, og de synes, det er irriterende, når jeg stiller spørgsmål til dem,« fortæller Mette Engelbrecht.

Politik er et valg Selvom hun er eneste kvinde, så køber hun ikke præmissen om, at der for enhver pris skal flere kvinder ind i kommunalpolitik.

»Jeg mener personligt, at politik er et valg. Jeg fordømmer ikke kvinder, der ikke vælger at gå ind i politik, og jeg har ikke fordomme om, at kvinder bør vælge politik. Helt grundlæggende skal kvinder gå ind i politik, fordi de vil det. De skal vælges på det, de kan og det, de vil. Det kommer an på kompetencer og ikke køn,« siger Mette Engelbrecht.

Attraktiv politik Mette Engelbrecht mener generelt, at flere bør vælge at gå ind i lokalpolitik. Om det er kvinder eller mænd, er underordnet. Men hun mener, at det er vigtigt, at Venstre har noget at byde på for at tiltrække flere kvinder til politik.

»Jeg tror, det handler om politikken. Man skal have en attraktiv politik for at få flere til at stille op. Vi har for eksempel fokus på børne- og handikap-politikken, som er noget mange kvinder er interesserede i,« fortæller hun og siger, at Venstre i Brøndby har mange kvinder engageret i politik.

»I Venstre i Brøndby har vi Karen Ellemann som folketingskandidat, Anni Hassenkam som formand og mig som borgmesterkandidat. Så vi har jo en del kvinder.«

Hvis man går med en politikerspire i maven, så vil Mette Engelbrecht gerne sige, hvorfor man skal tage springet og engagere sig i lokalpolitik.

»Man vil opleve, at det er det hele værd at tage ansvaret for sin kommune, og man får mere indflydelse, end man går og tror. Politik er mere end bare gamle mænd, der sidder og snakker. Man udvider sin horisont og får en masse viden. Men det skal være at bevidst valg, og man skal ønske at tage et personligt ansvar,« siger hun.