Mere stabil S-togs drift næste år

22. december 2016

Driften på Køge Bugt-banen bliver mere stabil, når Linje A skifter endestation, og der er sat helt nye køreledninger op. Det lovede Banedanmark på et møde forleden med Solrød Kommunes borgmester Niels Hörup.

Pendlerne på Køge Bugt-banen vil opleve markante forbedringer af S-togsdriften i 2017. Det vurderede Banedanmark over for Solrød Kommunes borgmester Niels Hörup, da parterne mødtes for at drøfte de mange aflysninger og forsinkelser, der har plaget banen det seneste år.

Banedanmarks øverste ledelse beklagede på mødet den ustabile drift og anerkendte, at den leverede service ikke har været god nok.

»Det har været meget frustrerende at være pendler på Køge Bugt-banen det seneste år, og heldigvis vedkender Banedanmark sig deres ansvar. De redegjorde også for de initiativer, der er på vej for at gøre driften mere stabil, og jeg håber, de kan levere, når de garanterer flere tog til tiden, for min og især pendlernes tålmodighed kan snart ikke strækkes længere,« siger borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup.

Ny endestation og bedre køreledninger

Banedanmark garanterede over for borgmesteren, at en række konkrete tiltag vil komme til at gøre en meget mærkbar forskel i det nye år:

30. januar har Linje A ikke længere endestation i Hillerød, men i stedet i Farum. Signalsystemet til Farum er mere stabilt, så Banedanmark forventer, at det vil gøre den samlede drift af Linje A mere stabil til glæde for pendlerne langs hele Linje A.

På Linje E bliver der lavet en softwareopdatering i løbet af foråret 2017, som også skulle gøre den linje mere driftssikker.

Netop nu bliver køreledningerne på Køge Bugt-banen skiftet ud, og masterne kommer til at stå tættere sammen. Det betyder blandt andet, at køreledningerne bliver mindre vindfølsomme, og at det sjældnere vil være nødvendigt at køre med nedsat hastighed.

De nye køreledninger på banen indeholder desuden langt mindre kobber, og forventningen er derfor, at tyverier af køreledningerne vil falde, og dermed vil der være færre aflysninger og forsinkelser.

I 2020 vil et nyt signalsystem være gennemtestet på de andre S-togslinjer og derefter blive indført på Køge Bugt-banen. Det nye system skulle også give langt færre problemer.

»Det er klart, at S-togsdriften ikke pludselig ændrer sig over natten, så alle tog kører til tiden. Den slags kan man ikke ændre fra mandag til tirsdag. Men lidt forenklet kan man vel sige, at Banedanmark lovede os klare forbedringer i 2017, generelt stabil drift i 2018, og i 2020 skulle driften gerne nærme sig det optimale. Jeg har i hvert fald klare forventninger om at møde færre og færre utilfredse S-togsbrugere de kommende år. Ellers tager jeg sagen op igen,« siger Niels Hörup.

»Staten har et stort problem her, og som borgernes ambassadør har jeg klart over for topledelsen i både DSB og Banedanmark givet udtryk for, at deres service er for dårlig, og at jeg har klare forventninger om, at det bliver bedre næste år. Jeg opfordrer blandt andet DSB og Banedanmark til at gå sammen i et partnerskab og styrke kommunikationen, så pendlerne får bedre informationer, når der er forsinkelser eller aflysninger,« siger Solrøds borgmester.