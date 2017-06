Rigshospitalet i Glostrup har i et privat-offentligt samarbejde fået et nyt anlæg til køling og nødstrøm.

Send til din ven. X Artiklen: Mere køl og strøm til hospital Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere køl og strøm til hospital

Vestegnen - 21. juni 2017 kl. 07:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden tog Rigshospitalet i Glostrup et helt nyt køle- og nødstrømsanlæg i brug. Anlægget er etableret i et stort samarbejde mellem det private erhvervsliv og Region Hovedstaden og er det første af sin art.

Det er firmaet Coromatic A/S, som har opført det nye anlæg og skal drive anlægget de kommende 15 år. Det samlede budget er på 100 millioner kroner over de 15 år.

Aftalen er en konsekvens af, at Rigshospitalet i Glostrup skal udvides med cirka 25.000 kvadratmeter til et nyt neurorehabiliteringshus og 2.200 kvadratmeter til et nyt hovedpinecenter, så det samlede areal i 2020 bliver i alt cirka 125.000 kvadratmeter. Arealudvidelsen stiller større krav til køling, nødstrøm og el-distribution. Begge anlæg er forberedt for senere udvidelse og dermed fremtidssikret

Coromatic A/S har stort kendskab til hospitalsdrift og er specialist med mange års erfaring inden for køling og nødstrøm. Det har været en væsentlig grund til, at Region Hovedstaden og

Rigshospitalet har valgt at indlede samarbejdet.

Der er stor tillid til det nye anlæg, som sikrer, at hospitalet i Glostrup også fremadrettet får en stabil drift af de livskritiske tekniske anlæg, der er væsentlige for hospitalets pleje og behandling af patienter. Det fremtidige nødstrømsanlæg vil være af en sådan kapacitet, at det kan generere nødstrøm langt hurtigere end tidligere.

»Vi er utrolig glade det nye anlæg, der er etableret på en god og solid måde af Coromatic. Vi ser frem til fortsat at sikre vores patienter bedst muligt med den nyeste teknologi og samtidig give vores medarbejdere optimale muligheder for at understøtte plejen af patienterne,« siger centerdirektør Morten Christiansson, servicecentret på Rigshospitalet.

Det offentlige og private samarbejde giver fordele for begge parter. Den private investor får en 15-årig kontrakt på drift og vedligehold, mens hospitalet kan trække på den private leverandørs kompetencer og samtidig får budgetsikkerhed i en lang periode. Samarbejdet åbner også for, at der løbende investeres i energiforbedringer under hele kontraktens løbetid. Det vil således til hver en tid være muligt at forbedre de etablerede anlæg til gavn for miljøet.