Mere fart på motorvejen

Hastigheden sættes op i forbindelse med, at Banedanmark afslutter byggeriet af den 512 meter lange jernbanebro, der skal føre den nye jernbane over det travle motorvejsknudepunkt i Ishøj. I perioden hvor byggeriet af den nye jernbanebro har stået på, har hastighedsgrænsen været nedsat til 80 km/t.

I nordgående retning skal det eksisterende nødspor omdannes til kørespor, så der igen bliver to spor mod Ballerup og to spor mod København. Arbejdet forventes afsluttet i uge 40, hvorefter hastigheden igen sættes op til 110 km/t i uge 41.

»Vores entreprenør Barslund & CG Jensen har gjort et fantastisk stykke arbejde, og vores samarbejde med Vejdirektoratet har gjort det muligt at bygge broen uden de store gener for trafikanterne på Vallensbækgrenen. Når man tænker på kompleksiteten i at bygge en jernbanebro henover en motorvejssammenfletning, så er det en stor sejr at nå i mål til tiden,« fortæller Banedanmarks byggeleder Kristian Hoffmann.