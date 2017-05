Politidirektør Kim Christiansen forventer ikke, at borgerne rundt om i lokalområderne vil opleve de store ændringer. Foto: Photo by Kim Matthai Leland, www.leland.dk

Send til din ven. X Artiklen: Mere Vestegns-politi for pengene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere Vestegns-politi for pengene

Vestegnen - 18. maj 2017 kl. 13:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi får ikke som sådan flere ressourcer. Til gengæld skal en ny organisering fra 1. juni betyde et mere effektivt politiarbejde. Vestegnen skal fortsat have et stærkt lokalpoliti.

Når Vestegnens Politi pr. 1. juni er klar med en af de største ændringer i organiseringen nogensinde, så er det ikke sådan, at alle udfordringer er hældt ned ad brættet.

Vestegnens Politi vil fortsat være presset på ressourcer, og det vil fortsat være nødvendigt at foretage en skarp prioritering af opgaverne. Der er, sagt banalt, flere opgaver end der er politifolk.

Til gengæld håber og forventer politidirektør for Vestegnens Politi, Kim Christiansen, at den nye organisering er mere effektiv, og at beboere og erhvervsliv på Vestegnen vil få mere politi og tryghed for pengene.

I dag er Vestegnens Politi - ved siden af de centrale enheder på politigården i Albertslund - inddelt i distrikter. På politistationen i Rødovre er Lokalpoliti Øst placeret, og her sidder lokalpolitifolk side om side med lokale efterforskere. Lokalpoliti Øst dækker Rødovre, Hvidovre, Glostrup og Brøndby. Tilsvarende er Lokalpoliti Vest placeret i Høje Taastrup, hvorfra man dækker Høje-Taastrup, Ishøj, Albertslund og Vallensbæk.

Denne måde at organisere politiarbejdet forsvinder fra 1. juni.

Lokalpoliti og efterforskning Der dannes i stedet en enhed for almen efterforskning, som vil tælle cirka 70 politifolk. Den placeres på politistationen på Helgeshøj Allé i Høje Taastrup. Afdelingen for almen efterforskning vil få samme overordnet leder som den centrale efterforskning, hvilket skulle sikre en høj grad af fleksibilitet, alt efter det øjeblikkelige kriminalitetsbillede.

En styrke på cirka 60 lokalpolitifolk samles på politistationen på Egegårdsvej i Rødovre.

Der har på Vestegnen været meget debat om lokalpolitiet, og det vil ifølge politidirektør Kim Christiansen ikke blive nedprioriteret i forbindelse med den nye organisering.

»For det første vil der være to lokalpolitifolk tilknyttet hver enkelt kommune, som bliver bindeled til kommunale myndigheder, boligområder og andre i lokalområderne. For det andet vil vi fortsat have en distriktsopdeling med dedikerede lokalpolitifolk. Fordelen ved at samle lokalpolitiet i én enhed, er at vi bliver bedre i stand til at sætte ind de steder, hvor problemerne er - med en øget styrke. Hvis der opstår uro eller utryghed ét sted, så kan vi flytte ressourcer derhen. Vi er, billedlig talt, i stand til at slå med en større knytnæve,« forklarer politidirektør Kim Christiansen. Han forventer ikke, at borgerne rundt om i lokalområderne vil opleve de store ændringer.

»Vi vil stadig have et stærkt lokalpoliti. Nu bliver det bare samlet i én enhed. Med den tæthed vi har på Vestegnen, så mener jeg ikke det betyder noget, at lokalpolitiet skal køre ud fra ét sted frem for flere,« tilføjer Kim Christiansen.

En af udfordringerne bliver, at lokalpolitifolk og efterforskere nu kommer til at sidde hver sit sted. Det er man ifølge Kim Christiansen meget opmærksom på.

»Vi har stor fokus på, at den tætte kommunikation mellem lokalpolitifolkene og efterforskerne fortsætter. Her skal vi finde gode løsninger,« understreger han.

Nyt kriminalitetsbillede Når det overhovedet er nødvendigt med ændringer hos Vestegnens Politi, er baggrunden den seneste politiaftale, der både indeholder økonomi, personaletal og pejlemærker i politiets arbejde.

I aftalen fik dansk politi som helhed tilført ekstra ressourcer, blandt andet for at kunne løse opgaver som terrorbekæmpelse, grænsekontrol og nye former for kriminalitet. Det er bare ikke noget, der kommer Vestegnens Politi til gode.

»Jeg er helt enig i, at det er helt nødvendigt at fastholde og styrke den nationale tryghed. Samtidig skal vi også se på, hvordan kriminalitets-billedet udvikler sig. Det er jo sådan, at den traditionelle kriminalitet generelt er faldende, mens nye typer kriminalitet er stigende - se bare på it-kriminalitet. I mange tilfælde kræver det en mere kompleks efterforskning og specielle kompetencer, og det tager vi bestik af med den nye organisering,« siger Kim Christiansen.

»Det er også et opgør med tanken om et enhedspoliti, hvor alle skal kunne alt. Nej, det kan alle ikke. Der er i mange tilfælde brug for specielle kompetencer og specielle enheder for at opklare sagerne.«

Nyt center til »små« sager På politigården i Albertslund vil man have beredskabet, der kører til trafikuheld, vold, brand, indbrud og alt mulig andet døgnet rundt, man vil have den centrale efterforskning, som tager sig af grov personfarlig kriminalitet, rocker-/bande efterforskning, organiseret kriminalitet og lignende, man vil have færdsels- og hundeafdelingen, plus en række andre centrale funktioner.

Som noget helt nyt vil der - i tilknytning til beredskabet - blive oprettet et drifts- og visitationscenter med cirka 30 ansatte. En stor del af styrken i dette center vil være politifolk og efterforskere.

»Meningen er, at alle sager, som kræver under fem timers indsats, skal færdiggøres i beredskabet eller driftscentret. Der er tale om sager som fx tyveri, indbrud, mindre vold og lignende, hvor der er begrænset vidneafhøringer og efterforskning. Hvis sagerne kræver mere, så går de videre til almen efterforskning,« fortæller Kim Christiansen.

»Idéen er at få mere effektivitet ind i beredskabet, ved at sager i stort omfang starter og slutter samme sted,« tilføjer politidirektøren.

Blå-skjorter på gaden Vestegnens Politi har cirka 1.000 medarbejdere, og omkring halvdelen af dem er operative politifolk.

Det er dog ikke sådan, at den anden halvdel bare sidder og flytter papirer. Denne halvdel omfatter blandt andet jurister i anklagemyndigheden og medarbejdere i en lang række funktioner - det er alt fra våbentilladelser til alkoholbevillinger.

»At vi nu foretager disse ændringer, er ikke en mirakelkur, der giver os flere ressourcer. Forhåbentlig bliver vi mere effektive, og at det er medarbejdere med de rigtige kompetencer der løser de rigtige opgaver. For mig handler det om at få flest mulige i de blå politiskjorter ud på gader og veje,« siger politidirektør Kim Christiansen.

Han nævner to eksempler på det med de rigtige kompetencer til de rigtige opgaver.

»I dag er vores vogne med automatisk trafik kontrol - fotovognene - bemandet med civilt personale. Det betyder, at politifolk kan frigives til andre opgaver. Et andet eksempel er de sager, som politianklagerne tidligere tog sig af, de bliver nu varetaget af juristerne i anklagemyndigheden.«

relaterede artikler

Lokalpolitiet rykker sammen 21. oktober 2016 kl. 08:41