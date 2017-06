Mennesket sætter massivt aftryk på kloden: Det får konsekvenser

»Det tidspunkt, hvor vi er ved at erkende, at vi er i gang med at ødelægge den jord, vi kender, er også det tidspunkt, hvor vi er ved at erkende, hvor utrolig fantastisk den jord er«.

Ordene er Nils Bubandts. Han er til daglig en del af forskningsnetværket Aarhus University Research on the Anthropocene. Her undersøger han sammen med biologer og filosoffer konsekvenserne af at leve i en antropocæn tidsalder, hvor menneskets aftryk på kloden er blevet så massivt, at det i fremtiden vil kunne aflæses i jordens lag.