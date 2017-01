Mellem liv og død

Døden er et tabu. Men på Hvidovre Hospital dør der to til tre personer dagligt, og døden er derfor noget, som skal håndteres. Men hvad sker der med de afdøde fra øjnene endeligt lukkes i, og til de begraves?

For enden af en anonym gang i ambulatorieetagen på Hvidovre Hospital ligger morsrummet. Lokalet har en konstant temperatur på 3 grader, og langs væggene står to reolsystemer med i alt 42 hylder. I dag er 19 af dem optaget.

»Det her er morsrummet. Det er her, de afdøde ligger, efter de er afgået, og indtil de skal begraves,« fortæller Klaus Olsen.

»Det er tit, at pårørende gerne vil se deres afdøde en sidste gang inden begravelsen. Jeg kører den afdøde ind i rummet her, og henter derefter de pårørende. Herefter kan de være alene med dem, mens jeg sidder herude foran og venter - uanset hvor lang tid det tager,« forklarer Klaus Olsen.

»Placeringen af kapellet og morsrummet er lidt usmart. Når jeg skal transportere de døde fra morsrummet til kapellet, går jeg lige forbi undervisnings- og eksamenslokalerne, hvor de studerende ofte står ude foran og venter. Det virker ikke så opmuntrende for en nervøs studerende, at jeg kommer forbi med et dødt menneske,« fortæller Klaus Olsen.

»Jeg vil tro, at omkring en tredjedel afholder ceremonien her på hospitalet, mens resten bliver kørt et andet sted hen. Det er typisk folk, som ikke ønsker en religiøs ceremoni, som vælger at holde afskeden her i kapellet,« forklarer Klaus Olsen.