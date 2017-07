Alle de berørte borgere i Vallensbæk har fået hjemmehjælp, som de plejer ? både personlig pleje og rengøring.

Medarbejdernes indsats var afgørende: Alle har fået hjemmehjælp

Vestegnen - 15. juli 2017 kl. 07:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er godt to uger siden, virksomheden Din Fleksible Service gik konkurs, og borgere i flere kommuner på Vestegnen blev berørt.

66 borgere i Vallensbæk Kommune havde DFS som privat leverandør af blandt andet rengøring og personlig pleje, og ville blive direkte berørt. Vallensbæk Kommune satte straks et nødberedskab i værk, og overtog ansvaret for de ydelser, DFS hidtil havde leveret.

Medarbejdere blev omrokeret, ekstra medarbejdere sat ind og nye vagtplaner tilrettelagt, for at færrest mulige skulle opleve at få den nødvendige hjælp udskudt.

»Takket være stor fleksibilitet og engagement hos medarbejderne i kommunens hjemmepleje kan vi med tilfredshed konstatere, at alle de berørte borgere har fået hjemmehjælp, som de plejer - både personlig pleje og rengøring. Det betyder meget, og medarbejdernes indsats har været afgørende for at det lykkedes, ikke mindst her i sommerperioden, hvor folk har ferie,« fortæller Birte Sonnenborg Grothe, chef for center for pleje og omsorg i Vallensbæk Kommune.

Borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, kan fortsat gøre brug af muligheden for at vælge en privat leverandør. Foreløbig har 13 af de konkursberørte borgere igen valgt privat leverandør. De fleste har dog valgt at beholde den kommunale hjemmepleje, der netop har ansat fem nye medarbejdere og fortsat gerne vil høre fra kompetente ansøgere.

Tidligere medarbejdere i DFS har efter konkursen i pressen fremført kritik af firmaet. De hævder, at ydelser har været for få og for ringe i forhold til det, borgerne var visiteret til. Vallensbæk Kommunes visitationsenhed bekræfter, at der i to enkelttilfælde ikke er leveret den aftalte rengøring. Det er der rettet op på nu, hvor kommunen har overtaget opgaven. Kommunen har dog ikke modtaget klager over DFS, heller ikke i forbindelse med de brugertilfredshedsundersøgelser, kommunen gennemfører, senest i foråret 2016.

»Generelt er der tilfredshed med hjemmehjælpen i Vallensbæk, både den kommunale og den private - og serviceniveauet i Vallensbæk er også højere end landsgennemsnittet. Der er naturligvis altid plads til forbedringer,« siger Birte Sonnenborg Grothe.