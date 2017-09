Ishøj Kommune har oplevet stor efterspørgsel fra borgerne og kan nu tilbyde dem Boblberg som en fleksibel mulighed, der gør det nemmere at være aktiv sammen med andre og skabe nye fællesskaber.

Med i nyt borgerfællesskab

Vestegnen - 13. september 2017 kl. 10:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For borgerne i Ishøj bliver det nu lettere at finde sammen med andre borgere, som deler deres interesser. Kommunen er netop blevet en del af samarbejdet boblberg.dk

Også Hvidovre er blandt de kommuner, der er gået med i samarbejdet.

Boblberg er en borger-til-borger-hjemmeside med over 28.000 medlemmer fra 18 af landets kommuner, og der kommer løbende flere til. Her har borgerne mulighed for at oprette opslag i form af bobler, som inviterer til aktiviteter, interesser, oplevelser og meget mere i fællesskab med andre. Gennem boblerne kan borgerne møde medborgere med samme boblende interesser, såsom nogen at træne med, strikke med, lave mad sammen med eller blot nogen med samme ønske om at starte nye venskaber.

»Som byråd har vi et ønske om et stærkt lokalt fællesskab, hvor borgerne mødes på kryds og tværs af alder, etnicitet og boligområder. Når vi deler interesser og aktiviteter, lærer vi hinanden bedre at kende, og det giver tryghed og et godt sammenhold i byen. Det understøtter vores foreninger og kulturinstitutioner, og boblberg.dk er endnu en vej ind i fællesskabet, hvor borgerne via et online-værktøj kan finde sammen,« siger Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp.

Forskning viser, at det er vigtigt for menneskers trivsel og livskvalitet, at de indgår i sociale fællesskaber. Boblberg skaber netop grundlag for dette ved at lade de lokale borgere boble sammen online. Det er borgerne selv, der opretter bobler, og så kan andre slutte sig til.

I Ishøj Kommune er der stor fokus på mental sundhed, og her er Boblberg det nyeste tiltag, der skal styrke sundheden både fysisk og mentalt blandt borgerne i kommunen.

Det er social- og sundhedsudvalget i Ishøj Kommune, der har besluttet, at Ishøj Kommune skal indgå i et samarbejde med Boblberg.dk. Ifølge formanden for social- og sundhedsudvalget, Merete Amdisen, er Boblberg.dk en god platform, blandt andet for borgere som befinder sig i udsatte positioner, da man optræder anonymt.

»I Ishøj Kommune ønsker vi netop, at alle borgere - også dem af os, som tumler med eksempelvis ensomhed, sygdom eller handicap - oplever sig selv som en del af et fællesskab. På Boblberg.dk har man mulighed for at finde ligestillede og mødes om alt fra interesser såsom fodbold eller en tur i biografen til at møde andre medborgere, som kæmper med eksempelvis psykisk sygdom,« siger Merete Amdisen.

Boblbergs bobler inspirerer og inviterer borgerne til at bruge deres lokalsamfund på nye måder og i fællesskab med andre. På samme måde kan boblerne give inspiration til de borgere, der har et ønske om at være frivillige.

Allerede nu er der borgere i Ishøj Kommune, som søger fotomakkere samt gå- og løbemakkere, mens andre efterlyser venner og veninder til fælles aktiviteter og oplevelser.

Man kan oprette dit eget opslag - en bobl - eller se om der er andre bobler, der deler de samme interesser ved at klikke ind på www.boblberg.dk