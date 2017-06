Massiv kø efter motorvejsuheld: Bilister tog nødsporet

Der opstod fredag eftermiddag en massiv kø, efter fire biler var involveret i et trafikuheld på Amagermotorvejen i Hvidovre. Og udsigten til at komme lidt senere hjem, fik nogle bilister til at tabe hovedet: De brugte simpelthen nødsporet i et forsøg på at komme hurtigt frem.