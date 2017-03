Masser af lopper: Køb til et godt formål

For 46. gang åbner Lions Ishøj dørene for et kæmpe loppemarked på Strandgårdskolen i Ishøj. Det sker på søndag den 5. marts fra kl. 10-14.

Bliver man lækkersulten imellem indkøbene, sørger Lions Ishøj for, at der i kantinen kan købes sandwich, drikkevarer, kaffe og kage til meget billige priser.

Per Engmark, præsident for Lions Ishøj, fortæller at Lions Ishøj indsamler midler fra blandt andet loppemarkedet og Vestegnens Kræmmermarked, der afholdes i Ishøj i august måned. Hele overskuddet fra disse to aktiviteter går ubeskåret til lokale projekter samt Internationalt hjælpearbejde i samarbejde med andre Lions klubber i Danmark. Lions Ishøj uddeler donationer for cirka 300.000 kroner årligt.