Fire mænd er i Retten i Glostrup blevet dømt for tvang, røveri, afpresning og trusler mod en 31-årig mand i Brøndby Strand. Foto: Bjørn Armbjørn

Mand var fanget i tre timer: Fire dømt for tvang og afpresning

Vestegnen - 27. juni 2017 kl. 16:52 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire mænd i starten af 20'erne er i Retten i Glostrup blevet dømt for ulovlig tvang, røveri og afpresning mod en 31-årig mand. De fire mænd blev dog frikendt for frihedsberøvelse. De fire mænd har under hele sagen nægtet sig skyldige.

Både de fire mænd og ofret kendte hinanden mere eller mindre fra blandt andet Brøndby Strand-området, hvor tvangen fandt sted. Motiverne var en blanding af penge og personlige uoverensstemmelser.

Gennem lidt under tre timer blev den 31-årige mand holdt fanget af de fire nu dømte mænd. Det hele startede, da den 31-årige mand i januar var i Brøndby Strand for at passe sin ex-kones børn. Han blev lokket til et møde, men blev efterfølgende overfaldet. Den 31-årige blev tvunget på en tur rundt i Brøndby Strand, og blev også lukket inde i en varebil. Den 31-årige blev udsat for vold, blandt andet slag i hovedet og på kroppen, mens han var fanget af de fire mænd. Den 31-årige skulle betale et større kontantbeløb til de fire mænd.

De fire mænd - der ikke tidligere var straffede - nægtede sig skyldige. Retten i Glostrup tilsidesatte dog deres forklaringer, blandt andet på baggrund af videoovervågning og sms-beskeder, og de blev dømt skyldige i både tvang, røveri, afpresning og vidnetrusler mod den 31-årige, De fik straffe på mellem otte måneders fængsel og et års fængsel. To af mændene modtog deres domme, mens to af de dømte tog betænkningstid med henblik på en eventuel anke.

De fire mænd har siddet varetægtsfængslet siden de blev anholdt i januar og februar, og efter dommen blev de sat på fri fod.