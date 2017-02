Se billedserie Københavns Vestegns Politi er interesseret i at høre fra vidner, der har bemærket noget usædvanligt i området omkring Rigspolitiets bygning på Ejby Industrivej 125 i Glostrup torsdag den 9. februar i tiden fra klokken ca. 17.00 til 17.25. Det er i det tidsrum, at branden er opstået. Foto: Steven Knap/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Mand set løbe fra storbrand - politi søger vidner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand set løbe fra storbrand - politi søger vidner

Vestegnen - 23. februar 2017 kl. 12:49 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Københavns Vestegns Politi søger nu vidner til den voldsomme brand, der torsdag den 9. februar ramte Rigspolitiets nye bygning, som er under opførelse på Ejby Industrivej 125 i Glostrup.

Politiet oplyser, at et vidne har set en ung mand komme løbende fra området omkring Ingo Tanken på Ejby Industrivej 111 klokken 17.01. Han løb direkte over mod den nye bygning og videre ind i bygningen gennem den normale håndværker-adgang i bygningens sydvestlige hjørne ud mod skurbyen, oplyser politiet.

Den unge mand blev af vidnet beskrevet som mellem 170-175 cm. høj, bred af bygning, ikke nødvendigvis muskuløs. Han var iført en sort strikhue, som gik helt ned til øjenbrynene samt et sort tørklæde som dækkede underansigtet. Kort (taljelang) sort »bomberjakke«, sorte lidt forvaskede joggingbukser med elastik omkring anklerne samt mørkegrå pile ned langs benene og muligvis mørke sko.

Gennemgang af overvågningsmateriale viser en person, der løber fra området i tiden mellem klokken 17.18-17.19. Personen løber ad Ejby Industrivej til Ringvejen, som han passerer og derefter forsvinder ind i villakvarteret nordvest for Nordre Ringvej.

Politiet vil gerne have hjælp til at identificere den unge mand, da han kan have vigtige oplysninger i sagen.

Siden branden er der gennemført brandtekniske undersøgelser for at klarlægge den mulige brandårsag, som endnu ikke er fastslået. Det kan på nuværende tidspunkt derfor ikke udelukkes, at der kan være tale om en påsat brand.

Derfor er Københavns Vestegns Politi altså meget interesseret i at høre fra vidner, der har bemærket noget usædvanligt i området torsdag den 9. februar i tiden fra klokken ca. 17.00 til 17.25.

Henvendelser i sagen til Københavns Vestegns Politi på 4386 1448.