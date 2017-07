Mand lænket under hjemmerøveri

Det var lørdag kl. 09.47, at Midt- og Vestsjællands Politi fik anmeldelse om et røveri mod en 54-årig mand fra Sozzivænget. Manden sad omkring kl. 04.00 natten til lørdag ved sin computer, da han hørte en lyd. Den 54-årige mand gik uden for sit hus for at se, hvem der var udenfor. Her så han to personer, der forlod stedet, da han bad dem om det.