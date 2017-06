Se billedserie Nogle af hverdagens helte blev hædret af Vestegnens Politi. Fra venstre er det Ole Holst Lodberg, Morten Agerholm Vendtrup og politidirektør Kim Christiansen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

»Man bliver bare praktisk«

Vestegnen - 14. juni 2017 kl. 21:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere blev hædret af Vestegnens Politi for at have reageret. To handlede efter en kvinde kørte galt i Rødovre. En tredje handlede, da han oplevede en spirituspåvirket lastbilchauffør i Hvidovre.

Ole Holst Lodberg og Morten Agerholm Vendtrup var begge på vej hjem ad Jyllingevej i Rødovre - i hver sin retning - da de så en bil pludselig køre tværs over den stærkt befærdede vej og havne i et transformatorskab i vejsiden.

De tøvede ikke et sekund med at springe ud af deres biler og yde hjælp til den kvindelige fører, og få ringet 112.

Det viste sig, at den kvindelige fører havde fået et ildebefindende og derfor havde krydset vejen og var havnet i rabatten i den modsatte vejside. Ole Holst Lodberg havde kørt lige bag kvinden da det skete, mens Morten Agerholm Vendtrup kørte i den modsatte retning og kun var et halvt hundrede meter fra at blive ramt frontalt af den »løbske« bil.

De to mænd ydede straks hjælp til kvinden. Flere kom til, og en kvindelig politiassistent på barsel var tilfældigvis tæt på ulykkesstedet og gik i gang med at yde førstehjælp. Det lykkedes dog ikke at redde den kvindelige førers liv.

Onsdag besøgte Ole Holst Lodberg og Morten Agerholm Vendtrup politigården i Albertslund, hvor de blev hædret for deres indsats i form af et diplom og en dusør.

»Det kan godt være, at I ikke selv synes I har gjort noget særligt. Det er ikke rigtigt. I har gjort noget, som de færreste gør. I har nemlig handlet - og det gør jer specielle. I gjorde alt det rigtige, og I havde ikke indflydelse på, at det gik som det gik med kvinden,« lød det anerkendende fra politidirektør Kim Christiansen fra Vestegnens Politi.

Han påpegede, at langt de fleste i sådanne situationer regner med, at andre tager hånd om tingene, og at der ikke er grund til at involvere sig.

Det gjorde Ole Holst Lodberg og Morten Agerholm Vendtrup denne dag i september 2016 på Jyllingevej.

»Vi tænkte ikke så meget over det. Vi handlede nok bare instinktivt. Det kan godt være det lyder underligt, men man bliver bare meget praktisk i sådan situation,« fortæller de.

Oplevelsen påvirkede dem begge. De var rystede over, at en ellers sund person pludselig døde på denne måde. Begge roste Vestegnens Politi for deres håndtering. Om aftenen efter ulykken blev de ringet op og informeret, og politiet var i øvrigt rigtig gode til at spørge ind til, hvordan de havde det oven på oplevelsen.

Det hører med til historien, at ulykken ikke kom til at involvere andre bilister, selv om Jyllingevej er en befærdet vej på det tidspunkt, hvor ulykken skete.

Fik stoppet lastbilchaufførs spirituskørsel Der var også diplom og dusør til en borger, som tidligere i år sørgede for at få stoppet en lastbilchauffør med spiritus i blodet.

Denne borger så, at en lastbilchauffør på Valseholmen i Hvidovre var i gang med at drikke øl. Han kontaktede Vestegnens Politi og kørte fra stedet. Et stykke tid efter opdagede han, at lastbilchaufføren var kørt fra stedet, og han kontaktede igen politiet, mens han fulgte efter lastbilen.

I Vallensbæk lykkedes det Vestegnens Politi at stoppe lastbilchaufføren, der havde en promille over grænsen. Lastbilchaufføren endte med at få en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 12.500 kroner for spirituskørsel.

»Det betyder rigtig meget for os i politiet, at borgerne på denne måde kan være vores øjne og ører. Vi kan jo ikke være alle steder hele tiden,« fremhævede politidirektør Kim Christiansen.

I dette tilfælde forhindrede yderligere spirituskørsel, som kunne være blevet potentielt farligt.