Tryllekunstneren Michael Frederiksen kan opleves på Cirkusmuseet i Hvidovre søndag den 14. maj.

Magisk søndag på Cirkusmuseet

Vestegnen - 11. maj 2017 kl. 06:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirkusmuseet er nomineret til »Byens Bedste for Børn 2017«. Søndag 14. maj kan man opleve en del af forklaringen.

Søndag den 14. maj kl. 12.30 kan børn og voksne opleve en af Danmarks bedste og sjoveste tryllekunstnere, Michael Frederiksen, optræde og dele ud af sit talent på Cirkusmuseet i Hvidovre.

Michael Frederiksen er flere gange blevet kåret til Danmarks bedste »close up« tryllekunstner og han har tilmed også udgivet flere dvd´er om emnet. Udover et fantastisk trylletalent leverer han sit show med en god portion humor, så der med garanti bliver rig mulighed for at få trænet lattermusklerne. Forestillingen foregår på Cirkusmuseet, og entréen til showet er 20 kroner udover entréen til museet.

Efter forestillingen vil der være trylleworkshop for de magisk interesserede. Der er et begrænset antal pladser til workshoppen, hvor Michael Frederiksen vil instruere i tricks, som man kan lave med ting, man kan finde i en almindelig husholdning.

Afdelingsleder Mikkel Knudsen fra museet fortæller:

»Cirkusmuseet skal ikke blot være et sted, hvor publikum passivt oplever artisteri. Her skal der være mulighed for at få cirkus helt ind under huden og få nogle oplevelser, der både er sjove og øjenåbenende. Derfor skal der naturligvis også være mulighed for at få et indblik i tryllekunstens magiske verden.«

Museet oplyser, at man kan reservere plads til trylleworkshoppen på info@cirkusmuseet.dk

Inden forestillingen kan man også opleve cirkus på egen krop til cirkusleg, hvor museets egen artist står klar til at hjælpe hele familien i gang med cirkusdiscipliner som trapez, jonglering og meget mere.

Aktiviteterne søndag den 14. maj er et godt eksempel på, hvorfor Cirkusmuseet i Hvidovre er blevet nomineret til AOK's pris »Byens Bedste for Børn 2017« - i konkurrence med Eksperimentarium, Bakken, Cinemateket og Game!

Siden Cirkusmuseets åbning i 2001 er besøgstallet firedoblet, og i 2016 var der 26.805 gæster på museet, som både er yndet udflugtsmål for familier, daginstitutioner, skoleklasser og børnefødselsdage. I sommeren 2016 blev museet besøgt af gæster fra i alt 26 forskellige nationer.

Cirkusmuseet består af en udstillingsdel, som ligger i den smukke gamle hovedbygning ved indgangen til Avedørelejren, og en aktivitetsdel, som har til huse i Fægtesalen overfor. Her er der både forestillinger og mulighed for at prøve kræfter med artisteri.

Alle kan deltage i AOK's afstemning om »Byens Bedste 2017« frem til den 28. maj. Det foregår på hjemmesiden www.aok.dk

Hvidovres borgmester Helle Adelborg er stolt af nomineringen:

»Jeg er rigtig glad på Cirkusmuseets og Hvidovres vegne! Det er flot, at vores museum når en sådan nominering og den er et udtryk for, at mange børnefamilier har haft gode oplevelser på museet. Nomineringen er i høj grad et skulderklap til museets ansatte, som igennem de 16 år, museet har eksisteret, har sørget for at udvikle både udstilling, aktiviteter og rammer, så cirkusliv og kultur bliver formidlet til børn og voksne på en måde, der både er underholdende, udfordrende og involverende,« siger Helle Adelborg.