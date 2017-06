Mænd i sandaler: Det er for børn

Se billedserie Mænd i sandaler er en hårdtslående cocktail af skæve stunts, rå fysik, jack-ass styrkeprøver og tå-krummende pinligheder.

Vestegnen - 14. juni 2017 kl. 08:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Afstanden til Mozart og Puccini er til at få øje på, men det ser Opera Hedeland ikke som nogen hindring. Igen i år inviterer de således i samarbejde med Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner 1500 skolebørn til børneteater på amfiscenen i Hedeland Naturpark.

»Vi vil gerne bruge scenen og området mere, og sidste år havde børnene en fantastisk dag med Skammerens Datter, så vi har valgt at gentage successen. I år samarbejder vi med de helt eminent dygtige folk fra danseteateret Don Gnu, som jeg er sikker på vil imponere børnene,« siger Opera Hedelands direktør, Claus Lynge.

Alle børn fra 1.-5. klasse fra folkeskolerne i de tre kommuner er inviteret gratis med, og skolerne kan nå at tilmelde sig frem til den 19. juni. Dog er der sat et loft på højst 1500 børn.

Forestillingen, som løber af stablen den 21. juni, hedder »M.I.S. - natten lang«.

M.I.S. står for mænd i sandaler, og det er netop, hvad de tre mænd bag forestillingen er iført, når de tager pulsen på voksne drengerøve med store egoer og 70'er-rollemodeller som Dirty Harry og Alfons Åbergs far. Der er tale om en hårdtslående cocktail af skæve stunts, rå fysik, jack-ass styrkeprøver og tå-krummende pinligheder fra de tre mænd. Forestillingen har også flere interaktive elementer, som betyder, at børnene bliver involveret direkte i løjerne.

Økonomisk er projektet blevet til med støtte fra Hedeland I/S, Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner samt Opera Hedeland.

For Greves borgmester Pernille Bechmann, spiller det en vigtig rolle at udbrede kendskabet til både naturen og scenen i Hedeland Naturpark.

»Hedeland har så mange muligheder, og det er slet ikke alle, som kender området. Derfor er jeg ekstra glad for, at mange lokale børn får lov til at opleve Hedelands imponerende natur og den flotte udendørs scene,« siger Pernille Bechmann.

I følge Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler, handler støtten fra hans kommune både om kultur, natur og lokal tilknytning.

»Hedeland med det smukke amfiteater er et helt fantastisk sted, og vi støtter teaterforestillingen, fordi vi gerne vil give kommunens børn mulighed for at få en stor oplevelse i Opera Hedeland. Vi ser det også som en rigtig god mulighed for, at skolebørnene både kommer ud og ser teater og samtidig bliver bevidste om og får en tilknytning til en unik kulturinstitution i deres lokalsamfund,« siger Michael Ziegler.

For de voksne, der vil opleve eller genopleve Opera Hedeland, opføres Puccinis evige klassiker La Bohème den 11. 18. og 19. august.