Madpanel til bords på Hvidovre Hospital

»Vi ved, at maden betyder utrolig meget for at komme sig, hvad enten man har været igennem en operation, en hård fødsel eller noget helt tredje. Flere behandlinger kan også gøre, at man mister smagssansen og så er underernæring en risiko. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får sat gang i dette arbejde, som skal hjælpe med at give meget konkrete input til, hvor vi kan gøre det bedre,« siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.