Løb med gode ønsker

Vestegnen - 05. februar 2017 kl. 09:08

I år bliver det lørdag den 10. juni, at løbeskoene skal snøres for den gode sag; at opfylde børn og unge med livstruende sygdommes højeste ønsker.

Make-A-Wish Ønskefonden er for tredje gang gået sammen med Albertslund Kommune, Albertslund Centrum og løbeklubben Alot om et motionsløb, hvor overskuddet går til at opfylde alvorligt syge børns ønsker. I år er også rekrutteringsfirmaet Experis løbet med ind i partnerkredsen for Ønskeløbet og den gode sag.

Make-A-Wish Ønskefonden har siden 2001 været med til at opfylde børn og unge med livstruende sygdommes højeste ønsker. Det har været alt fra ture til Disneyland og Champions Legaue finaler, en pony, en ny computer eller et møde med fodboldspilleren Daniel Agger.

Det hele er blevet finansieret af bidrag fra private, erhvervsliv, foreninger og lignende - og de sidste to år også fra overskuddet fra Ønskeløbet i Albertslund. Sådan bliver det også i år, hvor alle har mulighed for at bidrage til fonden ved at deltage i Ønskeløbet 2017 i Albertslund.

Igen i år vil sommeren nemlig byde på det særlige løb i den grønne natur i Albertslund, der er kombineret med en familiefest i Albertslund Centrum. Det hele kulminerer med at et barn med livstruende sygdom får sit højeste ønske opfyldt.

»Vi er glade for, at vi igen i år kan byde på Ønskeløbet i Albertslund sammen med Make-A-Wish Ønskefonden, Albertslund Centrum, Alot og i år også Experis. Jeg håber, at endnu flere vil være med til at løbe for den gode sag og holde en familiefest i hjertet af Albertslund i år. Det er tredje gang, vi lægger by til Ønskeløbet, så nu kan det vel kaldes en god tradition for en rigtig god sag. Jeg glæder mig til at løbe ti kilometer i den skønne natur i Kongsholmparken,« siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen.

Studievært Sisse Fisker er ambassadør for Ønskefonden og har skudt Ønskeløbet i gang de sidste to år. Om hendes oplevelser med Ønskeløbet siger hun:

»Det har været en fornøjelse for mig at være med til Ønskeløbet de seneste par år. Stemningen er fantastisk, fordi alle løber for et godt formål. Jeg har selv overrakt ønsker til børn med livstruende sygdomme til Ønskeløbet, og det har været en stor glæde for mig som ambassadør at kunne glæde et barn, som kæmper med en svær diagnose. Jeg kan kun opfordre alle til at komme og bakke om løbefesten i Albertslund.«

