Føtex deltager i Ønskeløbet i Albertslund - ligesom et hold fra Vestegnens Politi gør det.

Løb fra politiet og supermarkedet

Vestegnen - 05. marts 2017 kl. 14:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Føtex i Albertslund Centrum stiller ligesom Vestegnens Politi med et hold, der lørdag den 10. juni skal løbe for den gode sag; at opfylde alvorligt syge børns ønsker. Hvad med din virksomhed, familie eller forening - skal I ikke også stille et hold? lyder opfordringen fra arrangørerne.

»Vi glæder os rigtig meget til igen i år at deltage i ønskeløbet med et Føtex-hold. Vi har nogle super hurtige folk, som ved sidste års DHL lå i top 75 af de hurtigste hold, og så har vi nogle sejtrækkere som mig, der tager lidt længere distancer i et meget lavere tempo. Jeg er sikker på, at vi nok skal give de fleste kamp til stregen. Og så ser jeg frem til at være med til at sætte deltagerrekord for ønskeløbet i år,« siger Lasse Storm Hansen, der er varehuschef i Føtex Albertslund.

Det er tredje gang, at Make-A-Wish Ønskefonden er gået sammen med Albertslund Kommune, Albertslund Centrum og løbeklubben ALOT om et motionsløb, hvor overskuddet går til at opfylde alvorligt syge børns ønsker. I år er også rekrutteringsfirmaet Experis løbet med ind i partnerkredsen. Og parterne bag løbet vil gerne have endnu flere med til at løbe for den gode sag og være med til at skabe en festlig lørdag i Albertslund Centrum.

»Jeg er superglad for at Føtex og Vestegnens Politi stiller med hold ved Ønskeløbet og støtter op om den gode sag. Og hvem har ikke lyst til at prøve at løbe fra politiet,« siger Marie Thiersen fra Albertslund Centrum.

»Og vi håber at endnu flere firmaer, familier og foreninger stiller op og bidrager til en begivenhedsrig lørdag i Albertslund, som i sidste ende opfylder børn med livstruende sygdommes ønsker og dermed skaber lidt kærkommen lys for dem og deres familier,« tilføjer Marie Thiersen.

Make-A-Wish Ønskefonden har siden 2001 været med til at opfylde børn og unge med livstruende sygdommes højeste ønsker. Det har været alt fra ture til Disneyland og Champions Legaue finaler, til en pony, en ny computer eller et møde med fodboldspilleren Daniel Agger.

Det hele er blevet finansieret af bidrag fra private, erhvervsliv, foreninger og lignende - og de sidste to år også fra overskuddet fra Ønskeløbet. Sådan bliver det altså også i år, hvor alle har mulighed for at bidrage til fonden ved at deltage i Ønskeløbet 2017 i Albertslund.

Ønskeløbet i Albertslund har ruter på 3, 5 og 10 kilometer - med start og mål i Albertslund Centrum, hvor der vil være aktiviteter og underholdning, blandt andet vil et »ønskebarn« få sit højeste ønske opfyldt. Det koster 50 kroner for børn at deltage og 100 kroner for voksne.

Man kan læse mere og tilmelde sig på www.ønskeløbet.dk