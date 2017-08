Livstruende: Surfer måtte reddes i land ud for Strandparken

»De gunstige vindforhold tiltrækker rigtig mange surfere til kysterne. Vi ser ofte, at de kommer alt for langt ud fra kysten, og særligt når de er alene på vandet, løber de en rigtig stor risiko. De surfere, vi redder i land, er utrolig chokerede over, at de pludselig er havnet i en så kritisk situation. Derfor kan vi ikke opfordre nok til, at man tænker sig om, holder sig tæt ved land og tager en makker med på vandet, så man kan hjælpe hinanden. Det er også godt at have en vandtæt mobil med, så du kan tilkalde hjælp, og fortæl altid dine nærmeste, at du tager på vandet, så de holder øje med, at du kommer tilbage på land,« siger Anders Myrhøj, der er chef for drift og sekretariat i Trygfonden Kystlivredning.