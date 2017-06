Livredderne er fra fredag den 23. juni klar på strandene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Livredderne åbner badesæsonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livredderne åbner badesæsonen

Vestegnen - 20. juni 2017 kl. 16:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 23. juni tager kystlivredderne fra Trygfonden Kystlivredning hul på endnu en badesæson på strandene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige. Livredderne bemander tårnene hver dag fra kl. 11-19 frem til den 16. august.

Livredderne er trænede til at klare alt fra alvorlige redningsaktioner til at oplyse badegæsterne om strøm, revlehuller og andre forhold, som det er godt at kende til, før man går i vandet.

Man ved aldrig helt, hvordan sommervejret arter sig i Strandparken, så livredderne er forberedt på både hektiske solskinsdage og mindre travle gråvejrsdage.

»Vejret spiller naturligvis en rolle for travlheden på strandene, og ofte bruger livredderne tiden imellem de rigtig gode badedage til at træne deres færdigheder og snakke med folk på stranden. Den forebyggende snak er en lige så vigtig del af jobbet, som at træde til når der opstår alvorlige situationer i vandet. Livredderne oplever generelt, at badegæsterne opfører sig fornuftigt på strandene, men hvert år opstår der farlige situationer, hvor livredderne må i aktion,« fortæller René Højer, programchef, Trygfonden.

Selv om nogle indsatser drejer sig om livredning og førstehjælp, så er langt de fleste indsatser - heldigvis - forebyggende. Her råder livredderne eksempelvis folk til at lade badedyr blive på land i fralandsvind, eller de kontakter badende, der er for langt fra kysten, og beder dem komme tætte på land. Der er også mindre førstehjælpsindsatser, hvis badegæsterne bliver brændt af en brandmand eller skærer sig på en sten.

Livreddere giver en ekstra tryghed, og derfor anbefaler Trygfonden Kystlivredning, at man altid vælger en strand, der er bemandet med livreddere.

På strande med livreddere fra Trygfonden Kystlivredning er området, hvor livredderne holder særligt øje, markeret med to rød-gule flag i strandkanten.

Hvis man vil tjekke stranden ud, inden man tager afsted, kan man downloade den gratis app »Strandvejr« til både Android og iOS. Her kan man se fx vandets temperatur, hvornår livreddertårnet er åbent, eller om der er brandmænd og alger.

Trygfondens 5 baderåd TrygFonden har sammen med Dansk Svømmeunion udviklet fem enkle baderåd, der indeholder de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, når du færdes på stranden.





1. Lær at svømme: Når du kan svømme, kan du redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige.

Når du kan svømme, kan du redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige. 2. Gå aldrig alene i vandet: Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov.

Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov. 3. Læs vinden og vandet: Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning.

Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning. 4. Lær stranden at kende: En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl, så der hurtigt bliver dybt? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen? I udlandet skal du også være opmærksom på undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid strandens oplysningsskilte.

En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl, så der hurtigt bliver dybt? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen? I udlandet skal du også være opmærksom på undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid strandens oplysningsskilte. 5. Slip ikke børnene af syne: Hold dig tæt ved badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet med havets strøm og bølger. Hold godt øje med børn og sørg for ikke at blive distraheret. TrygFonden har sammen med Dansk Svømmeunion udviklet fem enkle baderåd, der indeholder de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, når du færdes på stranden.