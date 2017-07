Livreddere måtte i aktion

Med badevandstemperaturer på mellem 14 og 20 grader kan det stadig være en rigtig kold fornøjelse at bade i de danske farvande. Trygfondens Kystlivredning opfordrer derfor badegæsterne til at passe på nedkøling og kramper i den kommende tid.

»Den danske sommer har ladet vente på sig, og det betyder, at badevandstemperaturen stadig er lav, selvom vi er i juli måned. Derfor skal du som badegæst passe ekstra på, når du tager en dukkert. Når du bader i koldt vand udvider de små blodkar sig, og dit blodtryk stiger. Det kan resultere i, at du bliver både svimmel og mister orienteringen. En anden risiko er kramper. Hvert år oplever vi, at badegæster i starten af sæsonen får kramper, når de hopper i det kolde vand, og det er især farligt, hvis man er svømmet langt ud,« siger Anders Myrhøj, der er chef for drift og sekretariat i Trygfonden Kystlivredning.

Han opfordrer alle, der tager et dyp i det kolde vand, til at tage korte ture i vandet og gå forsigtigt i, så man undgår at give kroppen et kuldechok. Han opfordrer også til, at man går i vandet flere sammen, så man kan holde øje med hinanden.