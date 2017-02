Elsker Vestegnen!

Vestegnen - 19. februar 2017 kl. 13:04 Af www.birgitte-b.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - denne gang om, at hun elsker Vestegnen, som har det hele. Natur, kultur - og tilbud, der er helt på højde med storbyen.

Dette indlæg er blevet til som en slags forlængelse af mit sidste indlæg her i avisen. Det indlæg, der handlede om, hvilke områder i Danmark, der var flest hjemmefødninger i. Et af de områder var jo Vestegnen og den hjemstavnsfølelse har jeg tænkt en del over. Hvorfor er det egentlig, at vi bliver her på Vestegnen?

Jeg har været inde på emnet før og de åbenlyse fordele er da også stadig de samme. På Vestegnen har vi plads. Vi har natur, skov og strand, og kultur. Og vi har huse og lejligheder og bor tæt, men vi har også de åbne vidder indenfor overkommelig afstand. Vi har alle de lokale butikker og centre plus en masse virksomheder, der skaber arbejdspladser Vi har gode indfaldsveje og offentlig trafik. Vi har kort sagt rigtig mange fordele og muligheder for at leve godt.

Da jeg var yngre, drømte jeg ikke om at blive på Vestegnen. Jeg ville gerne bo i en pulserende by og have en døgnåben kiosk lige rundt om hjørnet. Jeg ville kunne gå på gaden sent om natten og der ville stadig være liv rundt omkring. Jeg ønskede ikke at bo i provinsen. Jeg var bange for at ende i en sove-by, hvor alting lukkede ned kl. 14 om lørdagen. En by hvor al socialliv var begrænset til private sammenkomster eller en lokalpub.

Jeg fik til dels opfyldt mit ønske om storbyen, da jeg blev studerende og arbejdede i København. Efter noget tid stod det dog klart, at det ikke var lykken for mig at skulle opholde mig fuldtid i storbyen. Jeg glædede mig simpelthen for meget til at komme hjem til Vestegnen. Jeg følte, at det var svært at trække vejret og jeg blev ofte irriteret over alle de mennesker, der var i byen. Jeg var glad for de mange tilbud, men ikke for tætheden og manglen på grønne oaser.

Heldigvis skete udviklingen da også sådan, at Vestegnen i dag er fuld på højde med storbyen. Der er masser af kulturtilbud fuldt ud på højde med indre by. Der er masser af mennesker, shopping og lokalliv. Men der er heller ikke langt til vandet og til den frihed, jeg føler ude i naturen. Der er ingen tvivl om, at Vestegnen på mange områder har fulgt med tiden og har formået at få det bedste fra byen herud. Samtidig med at området har beholdt sig meget særegne og lokale kendetegn - som vi er flere, der sætter stor pris på.

