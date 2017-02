Vi vil blive på Vestegnen.

Livet på Vestegnen

Vestegnen - 04. februar 2017 kl. 12:37 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - denne gang om at være født og opvokset på Vestegnen, og stadig blive boende.

I efteråret hørte jeg om en stor geografisk undersøgelse, der var foretaget i Danmark. Undersøgelsen gik på at finde ud af, hvilke områder i Danmark, der havde den største andel af hjemmefødninger i befolkningen. Altså hvilke områder, hvor der var flest folk, der ikke flytter fra, når de flytter hjemmefra. De områder i Danmark, hvor vi bor fra vugge til grav så at sige. Undersøgelsen viste så, at der i Danmark er tre steder, hvor folk er ret store hjemmefødninger. Det ene sted af de tre er Vestegnen og to andre steder er i Jylland (vist nok begge på den jyske vestkyst).

Det viser sig nemlig, at folk på Vestegnen er ret vilde med at blive, lige der, hvor de er født og opvokset. Jeg er så altså ikke den eneste, der er blevet boende det sted, jeg er født og opvokset.

Med vores dejlige område herude så burde undersøgelsens resultater egentligt ikke undre mig. Alligevel kom det bag på mig med de resultater. For der jo er en del mennesker på Vestegnen, som oprindeligt ikke kommer herfra - eller fra Danmark, for den sags skyld. En stor del af dem har altså valgt at blive på Vestegnen. Desuden vælger deres børn også at slå sig ned på Vestegnen, lige der hvor de er født og vokset op.

Jeg har tænkt lidt over grunden til den store gruppe hjemmefødninger på Vestegnen. Jeg oplever, at vi gerne vil hinanden her. Personligt har jeg ikke kun en stor del af min biologiske familie på Vestegnen. Jeg har også en stor udvidet relation, bl.a. svigerindes familie, gode venner og de helt tætte arbejdsrelationer. Det er heller ikke kun min familie, der er blevet i samme område. Jeg kender flere helt tilbage fra min folkeskoletid, som stadig bor her - tæt på det område de kender og på deres familier.

Jeg har en idé om, at lige præcis familiefølelsen er ret stor her på Vestegnen. At det er vigtigt og har en betydning for mange, at vi bor tæt og kan komme rundt til hinanden, uden at det er en lang dagsrejse. Der bliver ofte talt om vigtigheden med at have et godt netværk og hvor stor en rolle, det spiller. Jeg tror på, at Vestegnen netop appellerer til mange på det grundlag. Vi vil gerne vores Vestegn og vi vil gerne blive, hvis det er muligt. For rigtig mange er det heldigvis muligt - og så gør vi det.