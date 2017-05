Lise Kronborg, som er fysioterapeut og forskeren bag projektet på Hvidovre Hospital. Foto: Erik Cheng

Lille øvelse - stor virkning

Vestegnen - 10. maj 2017

En simpel knæ-øvelse kan øge ældre patienters chancer for at komme sig efter deres hofteoperation, viser ny forskning på Hvidovre Hospital.

En simpel øvelse, hvor man bøjer og strækker knæet med lidt vægt på, én gang om dagen i 5-6 dage.

Mere skal der faktisk ikke til for at øge chancerne for, at ældre patienter med hoftebrud kan bevare muskelstyrken bedre efter deres operation. Og netop for den ældre patientgruppe kan den ekstra muskelstyrke have stor betydning for livskvalitet og funktionsevne.

»Hoftebrudspatienter over 65 år er blandt de mest udsatte patienter. De er i stor risiko for at miste funktionsevne efter indlæggelsen, hvilket kan betyde, at de ikke selv kan klare sig i hjemmet, eller at de bliver genindlagt,« forklarer Lise Kronborg, som er fysioterapeut og forskeren bag projektet.

I projektet har man tilbudt Hvidovre Hospitals ældre hoftebrudspatienter ekstra daglige styrketrænings-øvelser udover det normale fysioterapeutiske tilbud.

»Det er et lille ekstra tilbud, men det har faktisk gjort en forskel,« siger Lise Kronborg, og fortæller videre, at de 80 patienter, som har medvirket i forskningsprojektet, har haft reel effekt af de ekstra styrkeøvelser. Og det er især de patienter med de sværeste brud og med størst påvirkning af førlighed, som har haft størst effekt af øvelsen.

Det glæder Lise Kronborg:

»Det er jo fantastisk, at vi kan gøre en forskel for en så udsat gruppe. Vi måler effekten ved at måle på styrken i det opererede ben. Og vi kan se, at vi i gennemsnit øger de ældres lårmuskelstyrke med 10 procent efter bare fem gange træning. Det lyder måske ikke af så meget, men det er det for de ældre. De ti procent kan være forskellen mellem at kunne tage vare på sig selv i hjemmet eller at skulle have meget hjælp. Det kan også være forskellen mellem fx at kunne rejse sig fra en stol uden hjælp og ikke at kunne.«

Lise Kronborg fortæller, at noget af det, der har været mest overraskende ved forskningsprojektet, er, hvor hårdføre de ældre patienter egentlig er.

»Man har ikke før lavet denne type forskningsprojekt på ældre patienter, fordi man frygtede, at de ville have for ondt eller være for svage så tidligt efter operation. Der har altså været en del berøringsangst," siger Lise Kronborg og fortæller, at projektet viser, at den berøringsangst bør henlægges.

»Det har været overraskende, hvor meget de ældre patienter omkring 80 år kan holde til. Nogle har trænet med vægte på over 10 kilo på et opereret ben. Det er altså en vægt, der kan mærkes - også for unge og friske mennesker. Men patienterne har været utroligt motiverede for at deltage i styrketræningen, også selvom det var dagen efter deres operation,« fortæller Lise Kronborg.

»Jeg tror, det er fordi, de ved, at hvis de laver øvelserne, så har de større chance for at kunne komme til at klare sig selv igen. Ældre hoftebrudspatienter kommer sig nemlig sjældent helt og har det typisk svært i et år eller mere - og det vil de fleste gerne undgå.«

Ifølge Lise Kronborg er det stort set alle patienter, som er blevet opereret for hoftebrud, som kan få glæde af det ekstra træningsprogram.

Eneste kriterium er, at man kan sidde på sengekanten og bøje og strække sit knæ. Hun håber og forventer også, at de ekstra øvelser fremadrettet vil blive en fast del af hospitalets tilbud.

»Jeg forestiller mig da, at det bliver standard for patienter med større hoftebrud,« siger hun men tilføjer, at der trods de gode resultater er plads til yderligere forbedring:

»Selvom vi har lavet styrketræningsstudie med positive resultater, så har patienterne stadig et stort styrketab. Så nu vil vi til at se på, om vi kan gøre andet eller mere for at mindske det styrketab yderligere.«