Se billedserie Fra venstre er det Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Ole Heinager, direktør for NEXT, Ole Bjørstorp, Ishøjs borgmester og Mette Bybjerg Brock, Formand for DTU studenterforening (Polyteknisk Forening). Foto: Ishøj Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Letbane skal forbinde unge og deres uddannelsessted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Letbane skal forbinde unge og deres uddannelsessted

Vestegnen - 16. august 2017 kl. 15:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 16. august mødtes Ishøjs borgmester og regionsrådsformanden med direktøren for udannelsesstedet NEXT og formanden for DTU's studenterforening. Formålet med besøget i Ishøj var at drøfte den kommende letbane. Alle var enige om, at letbanen vil få stor betydning for de unges muligheder for at uddanne sig.

Når Hovedstadens Letbane åbner, bliver det nemmere for unge fra Vestegnen at komme direkte med offentlig transport til Danmarks Tekniske Universitet i nord, mens unge fra kommuner langs Ring 3 får nem adgang til erhvervsuddannelserne på NEXT - Uddannelse København, som ligger ved letbanens stop i Ishøj i syd.

Det var konklusionen, da regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) mødtes med direktøren for NEXT, Ole Heinager samt Mette Bybjerg Brock, Formand for DTU's studenterforening Polyteknisk Forening. Ishøj bliver endestation for letbanen, og NEXT i Ishøj lagde rammen for drøftelsen.

»Vi ved, at nem adgang til uddannelserne har stor betydning, når de unge skal vælge uddannelse. Her i hovedstadsområdet står vi over for en stor udfordring med mangel på kvalificeret arbejdskraft, og vi har i den grad brug for flere unge med en erhvervsfaglig uddannelse som fx industriteknikker eller en videregående uddannelse som ingeniør i rygsækken - uddannelser, som flere unge får nemmere ved at komme frem og tilbage til med letbanen,« siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

»Letbanen, der starter og slutter i Ishøj, skaber helt nye muligheder. Det er mit håb, at den vil bidrage til øget samfærdsel mellem omegnskommunerne, og at den hver dag vil bringe uddannelsesivrige unge til NEXT, naturinteresserede turister til Strandparken og kulturelskere til Arken,« siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S).

»Letbanen og LOOP-city står for mig som et kæmpe løft og første store byfornyelse af hele Københavns omegn, som blev udbygget i 1960'erne og 70'erne. Letbanen kan derfor bidrage til tidssvarende muligheder for alle borgere for at bosætte sig, tage en uddannelse og få et job på fremtidens arbejdsmarked,« siger direktør for NEXT Ole Heinager.

»Vi studerende glæder os til at få et større nærområde. Letbanen kommer til at udvide det område, man søger bolig i, hvilket helt klart bliver en fordel, når byerne især vest og syd for København bliver mere tilgængelige. Forhåbentlig giver det også mulighed for, at ungdomsuddannelserne i de områder kan få et bedre samarbejde med DTU,« siger Mette Bybjerg Brock, formand for de studerende på DTU.

Forventningen er, at letbanen vil transportere mellem 13 og 14 millioner passagerer årligt. I dag transporterer Kystbanen til sammenligning 10 millioner passagerer.

Letbanen får to stop i Ishøj Kommune. Den kommer til at køre langs Ring 3 fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. Den kører efter planen sin første tur i 2023.

Letbanen giver helt nye muligheder for at udvikle byerne langs de nye stationer ved at skabe dynamiske og levende byrum og tiltrække virksomheder og investeringer til kommunerne. På baggrund af udenlandske erfaringer regner man med, at letbanen langs Ring 3 vil bidrage til at skabe ca. 25.000 nye arbejdspladser og vækst for ca. 40 mia. kr.

Pressefotos:

Letbanebesøg-presse(5): Fra venstre er det Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Ole Heinager, direktør for NEXT, Ole Bjørstorp, Ishøjs borgmester og Mette Bybjerg Brock, Formand for DTU studenterforening (Polyteknisk Forening).