Se billedserie Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fik indblik i, hvad letbanen betyder for Brøndby. Her sammen med direktør Lars Møller Jakobsen fra Sino Ejendomme. Foto: Anders Ole Olsen

Letbane løfter

Vestegnen - 07. marts 2017 kl. 14:02 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndbys borgmester Kent Magelund og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen gik tur i et område, som får et kraftigt løft, når letbanen kommer.

Den kommende letbane langs Ring 3 er ikke kun et spørgsmål om at skabe en fremtidssikret kollektiv transport på tværs af Vestegnen. Det drejer sig i høj grad også om vækst for milliarder, byudvikling, nye boliger og nye arbejdspladser.

Tirsdag formiddag mødtes Brøndbys borgmester Kent Magelund og formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen i Kirkebjerg-kvarteret. Her er der allerede store planer, blandt andet for nyt boligbyggeri.

Letbanen kommer til at køre fra Ishøj, gennem Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Albertslund og Rødovre mod Lyngby. Det ventes, at letbanen vil få 13-14 millioner passagerer - hvilket er mere, end Kystbanen har i dag.

En af letbane-stationerne langs Ring 3 bliver placeret på det vestlige hjørne af Søndre Ringvej og Park Alle i Brøndby. Tæt på det få år gamle Kirkebjerg Bycenter, og tæt på de mange virksomheder i Kirkebjerg-området. Blandt de nuværende virksomheder er Post Nords distributionscenter.

Vil bygge boliger Netop det »gamle« erhvervsområde, vil få et løft - og samtidig står det over for en større udvikling, hvor dele af området omdannes til boligformål.

Brøndbys borgmester Kent Magelund fortalte, at Brøndby Kommune er i fuld gang med planlægningen i området, blandt andet at gøre plads til et par tusinde nye boliger.

»Vi har i øjeblikket fem investorer, der gerne vil bygge boliger. De vil gerne bygge i op til otte etager, og det er højt i forhold til resten af området, så det er noget, vi skal overveje grundigt,« fortalte Kent Magelund under letbane-gåturen.

De nye boliger vil først og fremmest blive ejerboliger, oplyste borgmester Kent Magelund. Det skyldes, at Brøndby Kommune i forvejen har en andel på 64 procent almene boliger, og at man vil sørge for en ordentlig balance i boligsammensætningen.

»Vi kan mærke, at der er stor efterspørgsel på boliger i Brøndby. Med udviklingen her kan vi imødekomme en del af behovet.«

Håber på vækst Også Lars Møller Jakobsen, direktør for Sino Ejendomme, var med på gå-turen. Sino Ejendomme ejer blandt andet Kirkebjerg Bycenter på hjørnet af Søndre Ringvej og Park Allé. Centret er opført for få år siden, og har blandt andet flere dagligvarebutikker. For centret vil det være en klar gevinst, at man får en letbane lige uden for døren.

»Jeg tror og håber, at det vil betyde flere kunder i centret. Letbanen betyder jo, at det bliver meget nemmere at komme til centret,« sagde Lars Møller Jakobsen.

Sino Ejendomme har flere erhvervsejendomme i området, og det er Lars Møller Jakobsens vurdering, at letbanen generelt vil give området et kæmpe løft.

Både Brøndby Kommune og Region Hovedstaden investerer millioner i letbanen. I sit udgangspunkt handler det om at skabe en ny kollektiv trafikforbindelse på tværs af Vestegnen. Det er dog også en investering i vækst.

En analyse fra sidste år viser, at siden letbanen blev besluttet i 2011, er der realiseret eller planlagt byggeri svarende til 20 milliarder kroner i områder nær letbanen. Der er tale om investeringer, som giver plads til 25.000 nye arbejdspladser og 18.500 nye borgere. Over de kommende 10-20 år kan forventes investeringer i størrelsesordenen 40-80 milliarder kroner på grund af letbanen.

Kirkebjerg-området i Brøndby er et eksempel på, at der både investeres og byudvikles i områder omkring letbanen.