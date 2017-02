Søren Sko og Palle Torp kommer til Ishøj den 8. februar.

Send til din ven. X Artiklen: Legendariske Sko/Torp kommer til Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Legendariske Sko/Torp kommer til Ishøj

Vestegnen - 06. februar 2017 kl. 06:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 8. februar klokken 20 kan du opleve et af 90'ernes største danske orkestre, Sko/Torp, når de giver koncert i Ishøj Kultur Café.

Er du en af dem, der i 90'erne skrålede med på Sko/Torps ørehængere som »On a Long Lonely Night«? Sko/Torp var et af 90'ernes absolut største danske orkestre, blandt andet fordi radioerne ikke kunne slippe orkestrets vellyd. Den vellyd har Søren Sko og Palle Torp fundet frem igen i forbindelse med, at deres samarbejde for nyligt blomstrede op på ny. Det kan du få glæde af den 8. februar, når Sko/Torp giver koncert i Ishøj Kultur Café.

Lyden af levende musikere

Det hele handler for Sko/Torp om, at deres musik er organisk og gennemarbejdet.

»Der er for få sange i dag, hvor man kan høre, at det er levende mennesker, som spiller. Vi vil have, at det skal lyde godt og organisk,« fortæller Søren Sko.

Søren Skos melodifornemmelse og stærke vokal samt Palle Torps sans for afbalancerede arrangementer har ført dem på en on going tour rundt på landets mange spillesteder, heriblandt Ishøj Kultur Café. Til koncerten vil de blive bakket op af Morten Woods eller Mikkel Bøggild på guitar.