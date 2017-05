Lattergaranti: Ni klovne i show

Se billedserie Der er garanti for latter og glæde, når Cirkusmuseet i Hvidovre inviterer til internationalt klovneshow.

Vestegnen - 27. maj 2017 kl. 13:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 28. maj kl. 12.30 kan børn og voksne opleve et hold gakkede klovne på Cirkusmuseet i Hvidovre, der viser at klovnekarakteren i høj grad kan vække latter og glæde.

Det sker når ni klovne fra seks forskellige lande fra den anerkendte teater- og klovneskole Commedia School gæster museet med deres forestilling The Clowns Show. Igennem et år har de arbejdet på at udvikle deres helt særlige klovnekarakterer, der byder på skæv komik, gakket artisteri og masser af talent.

»Gæsterne vil ikke opleve gængse klovnenumre i showet, da numrene er særligt udviklet til forestillingen, men der er garanti for latter for både børn og voksne,« fortæller daglig leder af Cirkusmuseet Mikkel Knudsen.

»Klovnekarakteren var særligt i efteråret i vælten, da den blev misbrugt til at skræmme. Der opstod desværre et meget forkert billede af klovnen, for klovnen er i den grad human, naiv, kærlig og frem for alt sjov, hvilket man også vil opleve i The Clowns Show,« siger Mikkel Knudsen.

Adgang til showet er inkluderet i entréprisen til museet, og inden forestillingen begynder, kan man selv prøve cirkusdisciplinerne på egen krop til cirkusleg fra kl. 11-12.15.

Se mere om museet på www.cirkusmuseet.dk