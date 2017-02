Lasse Rimmer på slap line

Jakob Svendsen er først på i et 30 minutters sæt, hvor han tager fat på ting, der irriterer ham, blandt andet hvordan det føles at være et asocialt menneske og hvor akavet han derfor føler sig i selskab med andre mennesker. Det kommer der rigtig mange sjove jokes ud af. Lasse Rimmer fortsætter med en times spritnyt materiale, der ikke har noget overordnet tema andet end at være forrygende morsomt. Efter Lasse Rimmers seneste anmelderroste onemanshow »Kæpheste« bliver det denne aften en særlig oplevelse at nyde Rimmer på slap line, hvor han, inspireret af publikum og øjeblikket, excellerer i sin fantastiske evne til at smede superskarpe jokes på stedet.