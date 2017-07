Narko var gravet ned i både Hvidovre og Rødovre - men det blev afsløret. Foto: THOMAS OLSEN

Lange fængselsstraffe for narko-smugling

Vestegnen - 11. juli 2017 kl. 16:53 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd fra Rødovre er, sammen med en serbisk mand, blevet idømt 12 års fængsel for at have medvirket til indsmugling og videreoverdragelse af store mængder narko.

Det oplyser Retten i Glostrup.

Den 50-årige serbiske mand blev dømt for at være kurér for et udenlandsk kriminelt netværk, som i flere omgange indsmuglede i alt ikke under 26 kg kokain og to kg heroin til Danmark. Foruden de 12 års fængsel blev han udvist af Danmark for bestandig. En 32-årig serbisk mand var også tiltalt for indsmugling af kokain og heroin under sagen, men var afgået ved døden før domsafsigelsen.

To mænd fra Rødovre på 29 år og 30 år blev fundet skyldige i at have sørget for det prak­­tiske med hensyn til modtagelsen af den indsmuglede kokain og heroin og i relation til videreoverdragelse af kokainen og heroinen. Mændene fra Rødovre blev fundet skyldige i at have modtaget ikke under 25 kg kokain og knap 2 1/2 kg heroin med henblik på videreoverdragelse, hvor­af størstedelen var blevet videreoverdraget. De to mænd blev også fundet skyldige i at have været i besiddelse af en pistol. Begge fik 12 års fængsel.

Det var en enig domsmandsret, der afsagde dommene. Alle de tre mænd, der fik 12 års fængsel, valgte at tage betænkningstid med henblik på en eventuel anke.

Leveringerne af indsmuglet kokain og heroin fandt sted på en parkeringsplads på Hammerholmen i Hvidovre. Den indsmuglede narkotika blev herefter opbevaret hovedsageligt i et nedgravningssted i et grønt område ved Hammerholmen og i et nedgravningssted i Schweizerdalsparken i Rødovre.

Mændene fra Rødovre modtog instruktioner fra en 30-årig mand fra Brøndby, vurderede Retten i Glostrup. Manden fra Brøndby havde en overordnet og instruerende rolle i forhold til mændene fra Rødovre, og han udførte også andre opgaver, herunder af praktisk karakter, i relation til modtagelsen af den indsmuglede narkotika og videreoverdragelse heraf.

Retten i Glostrup fandt det dog ikke bevist, at den 30-årige mand fra Brøndby havde en styrende og bestemmende rol­le i forhold til indsmuglingerne fra det udenlandske kriminelle netværk og afsætningen af narkotika i Danmark.

Manden fra Brøndby blev i forening med mændene fra Rødovre fundet skyldig i at have modtaget ikke under 25 kg kokain og knap 2 ½ kg heroin med henblik på videreoverdragelse, hvoraf størstedelen var blevet videreoverdraget. Retten i Glostrup tog ikke stilling til en straf - den afventer en mentalundersøgelse.

En kammerat til mændene fra Rødovre var også tiltalt i sagen. Kammeraten blev fundet skyldig i medvirken ved at have hjulpet med at hente ikke under 5,7 kg kokain fra nedgravningsstederne; kokain som til dels blev videreoverdraget. Kammeraten blev idømt fire års fængsel og modtog dommen.

Retten i Glostrup bestemte, at mændene fortsat skal være fængslede.

Dommen faldt onsdag den 5. juli.