Landskamp på Brøndby Stadion

Det er otte år siden, der sidst har været spillet en herre A-landskamp på Brøndby Stadion, men nu sker det igen - når verdensmestrene fra Tyskland gæster Danmark for at få revanche for 2-0 nederlaget i EM-finalen for 25 år siden.

»Det er snart otte år siden, vi senest har spillet en herre A-landskamp på Brøndby Stadion. Det er jo et fantastisk stadion, som er vant til at huse tusindvis af fans. Så jeg er sikker på, at det er det rigtige sted at genskabe stemningen fra '92,« siger direktør for DBU A/S Katja Moesgaard, som er ansvarlig for placering af venskabskampe.