Et par fra Greve har vundet 1 million kroner i Lotto.

Læste forkert: Vandt en million

Vestegnen - 27. juli 2017 kl. 15:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver uge garanterer Lotto mindst to millionærer, og ved weekendens trækning var der hele tre, da der var én vinder af 1.præmie-puljen og to vindere af millionærgarantien på 1 million kroner. Den ene af de to ekstra-millioner havnede i Greve Kommune, og det var også en anderledes måde, vinderen fandt ud af det på.

»Vi var sådan set gået i seng, men så fik jeg en sms, og tænkte ikke mere over det,« fortæller vinderen, der ønsker at være anonym, men godt vil fortælle, at vedkommende er fra Greve Kommune, og tilføjer:

»Så tænkte jeg, at det kunne jo være, det var noget alvorligt. Så jeg stod op og tjekkede. Sms'en var fra Danske Spil, og der stod, jeg havde vundet 1.000 kroner. Det var da dejligt, tænkte jeg, og lagde så telefonen uden at tænke mere over det,« fortæller vinderen til Danske Spil.

Men partneren stod op og tjekkede deres fælles mail og blev mødt af en overraskelse.

»Så blev jeg kaldt ind og så, at jeg havde læst forkert, og at det ikke var 1.000 kroner, men 1 million kroner, vi havde vundet. Jeg kunne heller ikke få det til at passe, at vi blot havde vundet 1.000 kroner, så det gav meget god mening,« fortæller vinderen og tilføjer:

»Det var midt om natten, vi fandt ud af det, og vi kunne ikke sove, så vi åbnede en kold øl, og lagde champagnen på køl til dagen efter,« griner vinderen.

Dagen efter blev de kontaktet af Danske Spil, og her vidste de, at den var god nok. Og med 1 million kroner kan man lige pludselig købe mange ting, men parret har endnu ikke besluttet sig for, hvad de vil bruge gevinsten på. Dog er en ting sikkert:

»Nu skal vi på ferie, og der flyver vi på business class. Det synes vi er en luksus,« slutter vinderen.