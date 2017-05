Send til din ven. X Artiklen: Læs med her: Gode råd til nye forældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vestegnen - 29. maj 2017

Det er i løbet af forår og sommer højsæson for fødsler - det ved man på Hvidovre Hospitals fødeafdeling, der er landets største.

Det betyder også mange nye forældre, som naturligt nok står med en sværm af spørgsmål. Må du spise jordbær og chokolade, når du ammer? Virker cremer mod strækmærker, og er det ok at gå med parfume som nybagt mor?

Som nybagt forælder støder man på et utal af velmenende råd og regler. Men hvor mange af dem holder egentlig vand, når det kommer til stykket? Hanne Ørneborg har 38 års erfaring som jordemoder og er koordinator på Hvidovre Hospitals jordemodercentre. Her vender hun tomlen op eller ned til nogle af de mest udbredte »gode« råd.

Råd: Man må ikke spise jordbær og chokolade, når man ammer.

Svar: Det er ikke rigtigt. Denne myte er sandsynligvis opstået, fordi jordbær og chokolade kan virke afførende, ligesom druer, abrikoser og oliven i øvrigt også kan. Men der sker intet ved at spise det i moderate mængder. Det er klart, at du ikke skal spise to kilo af hver ting om dagen, men der sker intet ved at spise lidt jordbær og lidt chokolade i ny og næ, når man ammer.

Råd: Hvis du drikker kaffe, går det i modermælken og holder barnet vågent.

Svar: Også falsk. Ligesom med jordbærrene og chokoladen, skader kaffe i moderate mængder ikke. På det seneste har jeg hørt flere gravide sige, at de har hørt, at man højst må drikke tre kopper kaffe om dagen, men det er der ikke evidens for. Jeg kan ikke sætte et maks. antal kopper på om dagen, men alt med måde - også kaffen.

Råd: Undgå stærke krydderier. De går i modermælken og giver barnet dårlig mave.

Svar: Falsk. Vi ved at mange af vores mødre spiser masser af chili og karry, og der er ikke flere kolikbørn blandt dem. Så det er ikke tilfældet.

Råd: En god creme kan forebygge strækmærker.

Svar: Det er sandt - i hvert fald delvist. Strækmærker skyldes, at bindevævet i underhuden sprænges. Det er meget forskelligt fra kvinde til kvinde, hvor elastisk underhuden er, men cremer kan være med til at mindske udviklingen af strækmærker. Det giver blødhed og elasticitet, at cremen trænger ind i huden, og det øger blodgennemstrømningen, når man smører cremen ind. Det kan ikke holde strækmærkerne helt væk, men det kan være med til at mindske dem.

Råd: Man skal ikke bruge makeup og parfume som nybagt forælder.

Svar: Falsk, så længe man ikke bruger det i overflod. Jeg vil anbefale, at man ikke sprøjter parfume på halsen, da det det ofte er der, barnets hoved hviler, når man bærer rundt på det, og det er ubehageligt at have ansigtet lige ind i parfume. Men man kan trygt bruge makeup. Rådet er sandsynligvis opstået, fordi man var nervøs for enzymgifte i makeup'en, men der er forsvindende lille risiko for at barnet tager skade af det. Hvis man vil være helt på den sikre side, kan man bruge makeup uden parabener eller tilsætningsstoffer.

Råd: Det er vigtigt, at man spiser økologisk, når man ammer.

Svar: Det er heller ikke rigtigt. Man kan trygt spise u-økologisk, mens man ammer. Det er langt vigtigere, at man spiser sundt og varieret. I øvrigt er det ikke alle, der har midlerne til at spise udelukkende økologisk, og der er altså heller ikke nogen grund til det i forhold til barnets sundhed.