Lægemangel på Vestegnen: Behersket optimisme

Vestegnen - 27. januar 2017 kl. 09:54 Af Peter Erlitz

Nogle steder mødes borgerne med beskeden »lukket for tilgang«. Andre gange tvinges borgerne til at finde en anden praktiserende læge, fordi deres »egen« læge er gået ned med stress og har lukket sin klinik.

Og det er ganske enkelt svært at finde læger, der vil overtage en praksis på Vestegnen, hvor patienttyngden - af forskellige årsager - er højere end så mange andre steder.

Borgerne i Ishøj er hårdt ramt af mangel på praktiserende læger - og har været det i flere år. Udfordringen ses dog også i blandt andet Høje-Taastrup, Glostrup og Brøndby Strand.

Regeringens lægedækningsudvalg har netop spillet ud med en række forslag til, hvordan manglen på praktiserende læger kan løses.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) ser positive takter i udspillet. Det er Region Hovedstaden, der er har ansvaret for borgernes adgang til praktiserende læger.

Langsigtede løsninger Sophie Hæstorp Andersen understreger dog, at de forslag, som nu ligger på bordet, ikke kan løse problemerne fra den ene dag til den anden.

»Det er positivt, at man vil uddanne flere læger. Det er positivt, at man foreslår en differentieret aflønning af de praktiserende læger alt efter patienttyngden - det har jeg selv talt varmt for - og det er positivt, at man vil gøre det nemmere at oprette regionsdrevne lægeklinikker. Der er dog tale om forslag, som rækker fremad, og ikke noget, som løser problemerne her og nu i Ishøj og andre kommuner,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun anerkender, at det er regionen, der har ansvaret for, at borgerne kan komme til en praktiserende læge, når de er syge. Region Hovedstaden skal dog handle inden for de rammer, som lovgivning og overenskomst lægger. Det betyder blandt andet, at regionen ikke »bare« kan beslutte at åbne et regionsdrevet lægecenter i fx Ishøj.

»Jeg bakker op om synspunktet om, at det skal være lettere for regionerne at kunne oprette regionsdrevne lægecentre,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Lidt mere optimistisk Selv om der ikke er kommet en her-og-nu løsning på Vestegnens lægemangel, så er regionsrådsformanden blevet lidt mere optimistisk:

»Jeg synes, at flere af de forslag, man nu er kommet med, peger i den rigtige retning. Der er kommet skred i tingene, men det er også forslag, som først skal forhandles og besluttes i løbet af 2017,« understreger Sophie Hæstorp Andersen.

Hendes optimisme skyldes også, at Region Hovedstaden er på vej til at udvide antallet af praktiserende læger, for at sikre en ordentlig lægedækning også i kommuner, hvor befolkningstallet er i vækst.

»En udvidelse af kapaciteten vil være et skridt i den rigtige retning, men vi skal jo også kunne rekruttere praktiserende læger til de flere klinikker,« påpeger Sophie Hæstorp Andersen.

»Selv om vi beslutter en udvidelse af kapaciteten i fx Ishøj, så er vi jo lige vidt, hvis der ikke er læger, som gerne vil være praktiserende læge i kommunen. Det er også derfor jeg mener, at regionerne skal have nemmere og hurtigere muligheder for at oprette regionalt drevne lægecentre,« siger Sophie Hæstorp Andersen.