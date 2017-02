Se billedserie På kurset lærer kvinderne bl.a. hvordan de skal tackle deres smerter, og hvordan de skal være gode rollemodeller for både deres børn og andre familier i deres netværk.

Kvinder kommer ud af smerterne

Vestegnen - 05. februar 2017

Det kan være svært at være den støttende mor, man gerne vil være, når man fx lider af kroniske smerter og lever med traumer fra en opvækst i krig og flygtningelejre.

Derfor fokuserer et nyt udviklingskursus i Greve Nord Projektet på, at kvinderne skal lære at tage hånd om sig selv og arbejde med deres egne udfordringer, så de og deres familier kan få et bedre og mere velfungerende liv.

Hver uge mødes en gruppe kvinder med arabisk baggrund i Askerød, hvor de får undervisning i, hvordan de kan håndtere både fysiske og psykiske smerter og give slip på fortiden, og hvordan de skal blive en mere integreret del af det danske samfund.

»Kurset er både for kvindernes egen skyld, men i højeste grad også for deres børns, så de kan være de mødre, som deres børn har behov for,« fortæller Gitte Henningsen, der er underviser på kurset og familievejleder i Greve Nord Projektet, den boligsociale indsats i Greve Nord.

Hun forklarer, at Greve Nord Projektet arbejder tæt sammen med Greve Kommune om at støtte de borgere, der har behov for en særlig håndsrækning. Derfor henviser underviserne på kurset også kvinderne til kommunens eksisterende tilbud, hvis der er behov for det, så de kan fortsætte udviklingen efter kurset.

Jeg er stærkere

Undervisningen udføres af Greve Nord Projektets vejledere og koordinator, men en lige så vigtig del af kurset er den fælles snak og refleksion, der er mellem kvinderne. De bruger hinanden, når det er svært, og de fastholder hinanden i den gode udvikling.

To af de kvinder, der allerede har rykket sig meget i løbet af de seks uger, kurset indtil videre har kørt, er 47-årige Yasmin og 48-årige Eman fra Askerød.

Begge har de kæmpet meget med både fysiske og psykiske smerter, men også personlige traumer, der har betydet, at de ikke har haft overskud til at lære det danske sprog eller kultur at kende, selvom de har boet her i over 20 år. Men det skal der nu ændres på.

»Jeg føler mig meget stærkere nu. Jeg har lært, hvad jeg kan gøre, så jeg ikke bliver så ked af det, og jeg kan være en bedre mor. Det er vigtigt for mig, at mine børn kan spejle sig i mig, så derfor vil jeg gerne være glad og en del af samfundet,« fortæller Yasmin, der har fem børn.

Slut med smertestillende

Hendes veninde Eman har de seneste par år gået til vejledningssamtaler hos Greve Nord Projektets vejleder, og for Eman har kurset medført en kæmpe forbedring: Hun har ikke længere behov for at tage de smertestillende piller, hun har taget i 12 år.

»Jeg er så taknemmelig for den hjælp. Jeg har haft så mange smerter i så mange år, at jeg næsten ikke har kunnet fungere. Men nu tager jeg ikke pillerne mere, for jeg har lært, hvordan jeg kan få det bedre uden. Jeg har fået et meget bedre liv nu. Jeg har stadig ondt, men nu kan jeg lave mange flere ting og være mere sammen med mine børn,« fortæller Eman, der mistede en del af sin hofte som barn under krigen i Libanon.

Skaden blev ikke behandlet ordentligt, hvilket betyder, at Eman har levet meget af sit liv med smerter og haft svært ved at bevæge sig rundt.

Vilje til forandring

Gitte Henningsen understreger, at det udelukkende er den ikke-lægeordinerede medicin, som de på kurset taler med kvinderne om at trappe ned på, og at kvinderne naturligvis altid skal tale med egen læge, før de ændrer noget.

»Vi er ikke læger og har ikke kompetencer til at vurdere, hvilken medicinsk behandling, der er nødvending. Det sikrer vi os, at kvinderne forstår. Men vi kan hjælpe dem med lære at adskille de fysiske og psykiske smerter, så de bedre kan mærke, hvor det gør ondt, og hvad der skal til for at få det bedre,« fortæller hun.

Kurset er et frivilligt gratis tilbud til kvinderne, men det kræver, at de selv har et ønske om at få det bedre.

»De vil rigtig gerne lære, det kan man tydeligt mærke. De vil gerne have det bedre, og de vil gerne give deres børn en bedre opvækst, end de selv har haft. De vil gerne være en del af samfundet omkring dem, så de lytter og stiller mange gode spørgsmål,« siger Gitte Henningsen, der forklarer, at udviklingskurset også er et forberedende kursus til de forældrekurser, som Greve Nord Projektet påbegynder i løbet af foråret.

Et anderledes liv

At Eman, Yasmin og de andre kvinder også kommer på kurset de dage, hvor de har det svært, er et tegn på, hvor gerne de vil.

»Jeg står op, og gør mig klar, selvom det gør ondt. For jeg ved, at jeg bliver stærkere af at komme. Jeg ville bare ønske, at vi havde fået sådan et kursus for mange år siden. Så havde vores liv måske set helt anderledes ud i dag. Jeg vil gerne arbejde her, nu hvor jeg har fået det bedre,« forklarer Yasmin, der er uddannet matematiklærer i Irak.

Formålet med udviklingskurset er også, at kvinderne skal dele deres nye viden og styrke med andre kvinder i deres netværk.

»Vi kan fortælle, hvad vi har lært, og hvorfor det er vigtigt, at de også kommer på kursus. Vi kan støtte, for det er ikke godt for nogen at sidde derhjemme og have ondt alene,« siger Eman.