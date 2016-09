Se billedserie Efter mødet blev der hygget med mad, drikke og snak i haven ved det hus ved Nørregaard, hvor Mænds Mødesteder i Brøndby får tilholdssted.

Kvinder ingen adgang

Vestegnen - 07. september 2016 kl. 06:50

Ikke mindre end 60 tog imod opfordringen om at komme og høre mere om, hvordan man kan starte mandemødesteder op i Brøndby, hvor lysten driver værket og kvinder er forment adgang.

En for en myldrede det ind med Brøndby-mænd i træningscentret ved den tidligere skole Nørregaard, da »Mænds Mødesteder« inviterede til møde.

I løbet af tre timer hørte de 60 fremmødte om baggrunden for »Mænds Mødesteder« og fik inspiration til, hvordan det kan gøres i Brøndby - inden Kim Vilfort holdt oplæg om sine bedrifter på og omkring fodboldbanen og svarede på de mange spørgsmål, mændene havde.

Arrangementet sluttede af med, at udvalgsformand Per Jensen klippede snoren til det hus tæt på træningscentret, der kan huse mænds mødesteder, og der blev serveret mad og drikke for de mange fremmødte i aftensolen, mens snakken gik.

»Det glæder mig meget, at så mange har valgt at komme og høre mere om, hvordan mænd kan mødes omkring deres interesserer i lokale fællesskaber. Nu handler det om, at de interesserede mænd får etableret konkrete fællesskaber og siden holder ved dem - det er det vigtige arbejde, som jeg håber lykkes,« fortæller social- og sundhedsformand Per Jensen, der holdt tale inden snoren blev klippet til det hus, mænds mødesteder må slå sig løs i.

»Mænds Mødesteder« er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder for mænd. Konceptet startede i Australien og har spredt sig til hele verden, også ni danske byer. Formålet er, at mænd kan være sammen om meningsfulde projekter i deres eget tempo og i selskab med andre mænd - man kan fx mødes over madlavning, fiskeri, kortspil, computer eller noget helt andet, alt efter interesse.

På mødet gav Brøndbys friluftsvejleder, Nicolai Bidstrup gode ideer til, hvordan man kan få en masse gratis oplevelser ved at benytte sig af kommunens mange naturperler og ved at gå på opdagelse i byens mange foreningstilbud.

»Jeg har fx talt med både skydeklubben, modeljernbaneklubben, golfklubben, Middelalderlandsbyen og Marinehjemmeværnet i Brøndby Havn, der alle meget gerne vil tage imod en gruppe fra Mænds Mødesteder, vise jer rundt og give en smagsprøve på deres tilbud. Vi bor i en skøn kommune, der er rigtig mange tilbud, man skal bare opdage dem,« lød opfordringen fra friluftsvejlederen.

I den kommende tid vil man arbejde på at samle interesserede mænd og forsøge at etablere Mænds Mødesteder i Brøndby. Interesserede kan stadig nemt være med, ved at kontakte Gitte Laustrup på mail: gilau@brondby.dk eller på telefon 43282747.