To bulgarske kvinder er fængslet for tricktyveri.

Kvinder bag tremmer for tricktyveri

Tricktyveriet fandt sted onsdag kort før kl. 13 i Bilka Ishøj, hvor det var lykkedes de to kvinder at stjæle en dametaske fra en kunde. Det blev dog opdaget af en butiksdetektiv, som fik tilbageholdt de to kvinder, der er i begyndelsen af 20'erne. Vestegnens Politi blev tilkaldt og de to kvinder blev anholdt.

Torsdag blev de to kvinder fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi krævede varetægtsfængsling. Dels fordi der var tale om et tricktyveri begået af flere i forening, hvilket er en skærpende omstændighed, dels fordi den ene i forvejen var kendt for lignende kriminalitet. Dommeren valgte at varetægtsfængsle de to kvinder, der ikke har bopæl i Danmark, i 14 dage.